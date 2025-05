Un viaggio nel tempo tra le case operaie: arriva l’App che racconta il Villaggio Leumann

Un nuovo modo emozionante e immersivo di rivivere il glorioso passato del Villaggio Leumann con gli occhi del suo creatore, Napoleone Leumann, industriale illuminato e visionario che lo costruì a fine Ottocento per offrire un complesso residenziale e assistenziale ai lavoratori del suo cotonificio, prima industria tessile dell’epoca.

Domenica 1 giugno dalle ore 15,30 alle 19, grazie all’associazione Culturale Kòres, ideatrice del progetto, l’imprenditore e il suo villaggio operaio riprenderanno vita con LeumAPP, l'App che verrà presentata ufficialmente al pubblico in presenza anche delle istituzioni.

In questa occasione, tra momenti di conversazione e intrattenimenti musicali, si potrà conoscere da vicino e per la prima volta l’applicazione LeumApp, che fa parte del progetto V.O.C.A.LE (Villaggi Operai, Cultura ed Arte al Leumann), progetto vincitore del bando “Ecosistemi Culturali” di Fondazione CDP – l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

L'App “Leumapp”

L'App “Leumapp” propone un nuovo modo di avvicinarsi alla storia e alla cultura del Villaggio Leumann per rendere ogni visita un momento unico e indimenticabile. Verranno veicolati contenuti multimediali quali video, audio, foto, testimonianze che approfondiranno il contesto culturale, artistico e storico del luogo con elementi e strategie immersive per rendere emozionale e interattiva la visita del percorso.

Si potrà scoprire il fascino del Villaggio Leumann, un luogo dove il tempo si è fermato, e immergersi nell’atmosfera dei primi anni del Novecento, tra storie di vita quotidiana e architetture uniche progettate per il benessere delle famiglie operaie.

Tuffo nel passato

Per fare un tuffo nel passato e conoscere la storia di questo villaggio operaio e dei suoi abitanti basterà scaricare LeumAPP e camminare tra gli edifici storici. Grazie al geofencing, quando il dispositivo entrerà nel perimetro virtuale, stabilito dall’itinerario scelto, si attiveranno automaticamente i contenuti. Le geo-fence sono collegate con sistemi GPS per rilevare quando un dispositivo esce oppure entra in una zona geo-recintata.

Si potrà mettersi in gioco con gli altri visitatori partecipando alla sfida, rispondendo alle domande che verranno proposte dopo ogni contenuto e intercettando tutti i contenuti multimediali. Per conoscere la funzione storica di un edificio, ci sarà la Realtà Aumentata, basterà puntare lo smartphone nella sua direzione e si avranno tutte le informazioni per identificarlo.

Come parte integrante del progetto, verranno attivati contatti e scambi con altre realtà di villaggi industriali italiani ed europei per mettere in luce la complessità e le valenze del fenomeno del paternalismo industriale e per far conoscere all’estero la realtà piemontese.

Programma della presentazione

Alle ore 15,30 il pubblico verrà accolto nella Sala dell’Ecomuseo Villaggio Leumann con una performance musicale di Paolo Serazzi e la sua Walking Orchestra, in attesa dell’arrivo degli ospiti. Alle 16 presentazione ufficiale della LeumAPP a cura dell’Associazione Culturale Kòres.

A seguire la Walking Orchestra accompagnerà gli ospiti con una performance itinerante fino all'ingresso del Villaggio (Torrette), dove gli ospiti si muoveranno liberamente per intercettare tutti i contenuti video e inizieranno il primo percorso emozionale ed immersivo con la APP .

La Walking Orchestra si muoverà all'interno del Villaggio Leumann con brevi intermezzi musicali. Alla fine del percorso, ci sarà un rientro alla sala dell'Ecomuseo, dove verranno proiettati in anteprima i contenuti multimediali inediti del secondo percorso.

Verso le ore 18, ci sarà la premiazione del primo nella classifica della giornata, con un abbonamento a Torino Musei, seguito da aperitivo e saluti istituzionali con musica sempre a cura della Walking Orchestra.