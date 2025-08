A Baudenasca si inizia a far festa dal venerdì

Non si partirà più sabato, ma domani, venerdì 1° agosto. La Festa di Baudenasca, frazione di Pinerolo, inizia in anticipo, ma durerà sempre 5 giorni e si chiuderà martedì 5.

L’evento, organizzato dall’associazione Santiano Dante in collaborazione con il Gruppo Alpini, il Centro Incontri e le animatrici parrocchiali, si svolgerà nella piazza centrale con un programma ricco di cibo, musica e sport.

"Quest'anno inizieremo già dal venerdì. Abbiamo deciso di anticipare l’apertura per venire incontro soprattutto ai più giovani, proponendo già da domani sera un’offerta musicale pensata per loro – racconta Cinzia Cardonato, membro dell’organizzazione della festa –. Inoltre il programma del sabato è stato riorganizzato: le attività che tradizionalmente si svolgevano la domenica come il raduno dei trattori d’epoca al mattino e il pranzo del trattorista si terranno appunto nella giornata di sabato”.

A essere impegnati saranno una settantina di volontari con “una presenza significativa di giovani: un segnale positivo che dimostra come le nuove generazioni abbiano voglia di mettersi in gioco e contribuire alla vita della comunità” considera Cardonato.

Domani spazio alla gara podistica non competitiva alle 19,30. Dalle 22,30 spazio alla musica con la Festa della Birra, animata dalla Dj Giulia Frencia e il Mojito Party.

Sabato 2 la mattinata parte a tutto gas con i trattori protagonisti. Alle 14,30 è il turno del Raduno Ape 50 e Moto, con sfilata e premiazioni. Alle 22,30 Cocktail Party con Dj Matteo Dianti, Dj Kianto e Arianna vocalist.

Domenica 3, alle 20,30, partirà la sfida con le Bocce Quadre, per proseguire con una serata danzante con ‘SalsaConnexion’. Lunedì 4, alle 21, si terrà la seconda serata di Bocce Quadre e a seguire si balla con Enzo e Marco Zeta.

Martedì 5 si terrà la finale delle bocce e la premiazione. La festa verrà chiusa con la serata danzante con Silvano Barbara & la Band.

Gli intrattenimenti musicali sono a ingresso libero. Mentre tutte le sere sarà attivo un servizio bar e ristorazione, con grigliate e piatti tipici. Lunedì ci sarà la serata dedicata alla porchetta e martedì a paella e sangria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 338 7013022.