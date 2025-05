Spaccio e accoltellamenti in Barriera, i bimbi si riprendono piazza Foroni

I bambini si riprendono per un pomeriggio piazza Foroni. Il Goia Fenapi ha infatti organizzato un grande evento, sull'area che ospita il celebre mercato di Barriera di Milano, per "restituire vitalità e partecipazione al nostro quartiere".

Merenda e giochi

L'appuntamento è per mercoledì prossimo dove in piazza "Cerignola" verranno organizzati giochi per tutte le età, attività con i cani del nucleo cinofilo della Polizia Municipale e merenda per tutti. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la Chiesa Maria Regina della Pace, sarà il 28 maggio alle 16.30 in piazza Foroni.

"Siamo convinti - spiega il Goia Fenapi - che per contrastare il degrado sia fondamentale vivere e valorizzare i territori. Per questo diamo il via al primo di una serie di appuntamenti che animeranno Barriera nei prossimi mesi".

La violenza

Negli ultimi mesi l'area è salita agli onori della cronaca per diversi episodi di cronaca: ieri si è verificato il settimo accoltellamento nel quartiere nel giro di poche settimane, dopo l'aggressione lo scorso 2 maggio costata la vita al 19enne Mamoud Diane.