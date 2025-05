Il Coro dle Piase di Campiglione Fenile tra tradizione e rinnovamento

Musica popolare, in dialetto e di tradizione alpina: al Coro dle Piase piace offrire un repertorio vario di canzoni con cui continua a mettersi in gioco. Fondato nel luglio 2019, è stato parte dell’Ana fino a quando, a inizio 2025, si è affiliato al Cai di Cavour.

“Dopo alcuni dissapori avvenuti a livello dirigenziale, è arrivata la proposta di far parte del Cnc, il Centro Nazionale Coralità, affidandoci alla sezione di Cavour – spiega Riccardo Bertalmio, direttore del Coro dle Piase da luglio 2025, dopo le dimissioni di Stefano Arnaudo per questioni lavorative –. La mia formazione è differente, arrivo dalla musica classica e dirigo altri due cori, ma l’estate scorsa sono stato contattato, inizialmente, per accompagnarli durante alcuni concerti che erano già prefissati nel periodo estivo. Da lì invece è sorta una collaborazione, mi sono entusiasmato anche a questo tipo di repertorio e sono ancora qua”.

Al momento i coristi sono 28: “Proponiamo un repertorio che comprende oltre alla musica popolare generica, canzoni in dialetto occitano e piemontese e canzoni inerenti alle tematiche alpine. Come corpo alpini non disdegniamo il repertorio alpino, ma stiamo un po’ per volta andando parzialmente a sostituire certi brani con altri, rinnovandoci”.

Dopo aver preso parte, sabato 17 maggio, al concerto nella chiesa di Lusernetta, mercoledì 21 maggio il coro è andato a registrare una puntata di ‘Coralmente’, programma della rete PrimAntenna di Rivoli che tutti i martedì propone un ospite per la divulgazione del canto popolare. La trasmissione andrà in onda domani, martedì 27 maggio, alle 21.

Se qualcuno desiderasse avvicinarsi al canto corale, il Coro dle Piase è contento di accogliere nuovi membri. Le prove sono tutti i venerdì sera dalle 21 nei locali dell’oratorio di Campiglione Fenile. Se interessati, è possibile presentarsi per fare una semplice prova voce con il direttore.