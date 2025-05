Orchestra Filarmonica: "Il cuore batte forte" chiude la stagione 2024-2025

Nel concerto «Il cuore batte forte», appuntamento conclusivo della Stagione 2024-2025, a salire sul palco del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino martedì 3 giugno, alle ore 21, saranno l’Orchestra Filarmonica di Torino e la pianista Eva Gevorgyan, l’ultima delle giovani stelle soliste protagoniste di One Way Together. Gevorgyan, che a soli 20 anni calca i palcoscenici di tutto il mondo, è vincitrice di numerosi concorsi tra Stati Uniti, Europa e Russia ed è stata Discovery of the Year agli International Classical Music Award nel 2019.

Eva Gevorgyan e l’orchestra, diretti dal direttore musicale di OFT Giampaolo Pretto, eseguiranno tre delle composizioni più celebri e potenti di Ludwig van Beethoven, in una serata che è un viaggio nel cuore del genio musicale del compositore tedesco.



La serata si aprirà con l’Ouverture da Le creature di Prometeo op. 43, un’opera che, sebbene nata per il teatro, rivela la forza sinfonica del compositore e la sua capacità di evocare immagini potenti e suggestive. Beethoven la compose tra il 1800 e il 1801, su invito del coreografo napoletano Salvatore Viganò, capo del balletto di corte a Vienna e all’epoca vera celebrità. Il compositore ne accolse la richiesta e il risultato è una musica vivace e potente, che riflette il mondo mitologico ricco di energia nel quale si muove Prometeo, eroe impavido e liberatore. Sebbene l’Ouverture non riscosse da subito il successo sperato, in essa si avverte il cambiamento rispetto ai modelli classici, con l’uso di una scrittura dinamica e di un linguaggio musicale che rivela l’originalità e l’indipendenza di Beethoven.

