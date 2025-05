Venaria, Monica Federico eletta segretario cittadino di Forza Italia

La sezione venariese di Forza Italia ha un nuovo coordinatore. Monica Federico, assessore con deleghe al Commercio, Lavoro, Turismo, Agricoltura e rapporti con la Città Metropolitana, è stata infatti eletta per acclamazione dal congresso che si è tenuto Venerdì 23 Maggio presso il Centro di Incontro Piero Bonino alla presenza del senatore Roberto Rosso segretario provinciale, dall’Assessore Regionale Andrea Tronzano e il sottosegretario regionale Claudia Porchietto.

All’incontro oltre alla presenza del sindaco della Reale Fabio Giulivi hanno partecipato i consiglieri regionali Paolo Ruzzola e Mauro Fava. Assenti per impegni istituzionali il ministro Paolo Zangrillo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio i quali hanno portato il loro saluto attraverso un collegamento telefonico. “Auguro a Monica Federico e alla sua squadra un buon lavoro” ha dichiarato nel suo intervento il ministro Zangrillo. “Ringrazio Rosario Galifi per il grande lavoro svolto in questi anni. A lui va il merito di aver creato il gruppo di Forza Italia a Venaria”. Dello stesso avviso anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. “Abbiamo davanti a noi molte sfide importanti, soprattutto rivolte ai temi della sanità, un problema che ci tocca molto da vicino” ha detto Cirio.

"Soprattutto quelli sulle liste di attesa che riteniamo una priorità assoluta. La nostra regione, grazie all’ampiamento degli orari di visita, si rivela in questo senso virtuosa, come affermato anche dalla Presidente Giorgia Meloni. Il nostro obiettivo è quello di migliorare i servizi permettendo ai nostri cittadini di poter accedere più celermente alle cure. Mi associo alle parole del ministro Zangrillo nel ringraziare Galifi per il lavoro di questi anni e formulare a Monica Federico e al suo team i migliori auguri di buon lavoro per una città come Venaria che grazie all’amministrazione del Sindaco Giulivi è fra le meglio amministrate del nord Italia”. Prima della fase elettiva, Fabio Giulivi, primo cittadino di Venaria, ha voluto portare un saluto e un ringraziamento per il lavoro che il partito fondato da Silvio Berlusconi ha fatto in questi anni.

“Desidero ringraziare la comunità di Forza Italia sia della città ma anche quella torinese e piemontese” ha detto Fabio Giulivi. “Per noi è fondamentale amministrare con la concordia istituzionale avendo contatti con la Regione, in Parlamento, al Governo per conoscere tutte le informazioni e portare avanti quelle che sono le politiche territoriali in un momento di crisi delle risorse per gli enti locali. Un grazie particolare lo voglio dedicare a Rosario Galifi. Un uomo che rappresenta la parola coerenza e la parola militanza. Mi sono avvicinato alla politica venticinque anni fa e Rosario teneva già in mano la bandiera di Forza Italia che ha mantenuto sia quando le cose andavano bene ma anche nei momenti più difficili. Rosario rappresenta la continuità sul territorio. Un grazie lo voglio dedicare a Monica Federico. Persona giovane ma con una lunga militanza politica. Questa staffetta generazionale che si consuma all’interno di Forza Italia è un bellissimo messaggio che lanciamo alla città”.

La serata si è conclusa con la presentazione dei membri del nuovo coordinamento cittadino del quale oltre alla Federico fanno parte Davide Savio , Fabrizio Tambuzzo, Cinzia Incardona, Stefano Cannariato e Massimo Grosso.