Bardonecchia, il Forte Bramafam si prepara a festeggiare i suoi primi 30 anni

Forte Bramafam si prepara a festeggiare un 'compleanno' speciale: domenica 1 e lunedì 2 giugno saranno i primi giorni di apertura di quest'anno, esattamente a trent'anni di distanza dalla prima apertura al pubblico.

Era il 18 maggio 1995, davanti al cancello d’ingresso venne siglato da funzionari del Demanio il verbale di consegna di Forte Bramafam: era un ammasso di ruderi pericolanti, montagne di macerie, tutto era stato vandalizzato, ma per noi era il sogno, avere un forte e cercare di salvarlo.

Se ci fossimo limitati allo sgombero delle macerie e al restauro delle murature sarebbe stato tutto più semplice, l’idea che ci ha travolto e che ha preso sempre più corpo nel corso degli anni è stata quella di trasformare il forte in un museo, dove porre al centro della narrazione il “bene” storico: uniformi, documenti, armi e oggetti per conservare e tramandare la memoria.

Sono 30 anni che paghiamo un affitto allo Stato per restaurare un bene dello Stato. Abbiamo raggiunto lo scopo prefissato, ma continuiamo ad alzare la mira dell’obiettivo: non siamo ancora sazi della follia iniziata nel 1995, mentre scriviamo, al Bramafam si è riaperto il cantiere per il recupero della galleria di gola.

Abbiamo dimostrato sulla nostra pelle che i sogni si possono realizzare, non abbiamo ricevuto tante attenzioni al riguardo, in effetti abbiamo realizzato qualcosa di troppo discordante rispetto l’andazzo imperante.

Noi intanto continuiamo il nostro impegno di volontariato.

Per ulteriori info: https://www.fortebramafam.it/