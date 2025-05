Delegazioni francese e tedesca al Comune di Chivasso

A distanza di un anno dai Sister Cities Games in Francia, si ritrovano a Chivasso tre delle quattro delegazioni che hanno partecipato agli eventi sportivi del 2024.

Giovedì 29 maggio, alle ore 11, l’amministrazione comunale accoglierà a Palazzo Santa Chiara i rappresentanti della cittadina francese di Sucy-en-Brie e del Comune tedesco di Bietigheim-Bissingen. Dopo il momento istituzionale previsto in sala consiliare, gli ospiti internazionali visiteranno il centro storico e pranzeranno nell’Istituto per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Carlo Ubertini”. Nel pomeriggio, invece le due delegazioni saranno accompagnate all’edificio di presa del Canale Cavour ed in un’azienda del polo industriale.

Agli incontri, che si protrarranno fino a venerdì 30 maggio, prenderà parte anche Natalie Heys, responsabile del comitato di Sucy-en-Brie, istituzione che da oltre 60 anni crede nei valori dell’ospitalità, dell’amicizia, del cosmopolitismo e dell’intercultura, patrimonio condiviso dal Comune di Chivasso. Le relazioni nascono sulla base di legami scolastici intavolati già dal 2019 tra il liceo francese “Christophe Colomb” e la scuola secondaria di secondo grado “Europa Unita” di Chivasso.