Frah Quintale live all'Inalpi Arena: la tappa torinese concluderà il suo tour Palazzetti '26

Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi PALAZZETTI’26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane.

La tournée, prodotta da Live Nation, avrà inizio il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino.

L’annuncio arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo EP "Storia Breve” (2022) e a due dall’uscita dell’album “Lovebars” con Coez (2023, disco di platino). PALAZZETTI’26 riporta l’artista alla dimensione live, pronto ora a misurarsi per la prima volta protagonista nei palasport, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell'evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.