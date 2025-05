Tutto pronto per il via di ESTATE A SUD: 127 gli eventi in programma tra Mirafiori e dintorni

Per il secondo anno, Fondazione della Comunità di Mirafiori ETS è promotrice di un unico cartellone di eventi, ESTATE A SUD | I Palchi di Mirafiori, in cui sono raccolti 127 appuntamenti estivi da giugno a settembre in 5 diverse location in quartiere: Casa nel Parco, Orti Generali, CPG Torino, Punto 13 e TeatrAzionE, nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!", un progetto della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura.

Alla Casa nel Parco - casa del quartiere di Mirafiori sud in via Modesto Panetti 1, angolo via Artom - dal 30 maggio al 28 settembre si inaugura ESTATE A SUD 2025 | I Palchi di Mirafiori con 80 appuntamenti tra serate con balli popolari con musica dal vivo, talk scientifici in forma di spettacolo, proiezioni cinematografiche di CineNight a Mirafiori, la 5° edizione del Festival Afro&Rom, Yoga al Tramonto, Aikido, passeggiate naturalistiche e a 6 zampe, concerti e Palco Aperto, laboratori ludico-educativi per famiglie e cene di comunità.

Venerdì 30 maggio alle ore 11 è in programma la Festa dei 10 anni di Essere Anziani a Mirafiori sud, per celebrare il decennale del progetto che si occupa di invecchiamento attivo in quartiere. Dopo il saluto delle Istituzioni, Francesco Giorda - Teatro della Caduta si esibirà nello spettacolo comico, alquanto informale, “C'è chi scende C'è chi sale”.

Concluderà la festa il pranzo condiviso con servizio a buffet a cura di Engim San Luca in perfetto stile Essere Anziani a Mirafiori sud. Partecipazione libera e gratuita aperta a tutti.

Gli amanti delle danze popolari e dei BAL FOLK occitani e franco-provenzali segnino in agenda che a maggio e giugno hanno il mercoledì impegnato, a partire dalle ore 21! Il 4 giugno il concerto di Doi Pass & N'Paset accompagnerà le danze popolari franco-provenzali e i balli folk occitani, anche per principianti, guidate da Treedanza, che l'11 giugno curerà la serata musicata dall'ensemble Viouloun D'Amoun. Mercoledì 25 giugno il quartetto Sbrandos conclude la rassegna di Bal Folk con una serata di danze sfrenate guidate da Bal.Un Balfolk Universitario.

Giovedì 5 giugno dalle 21 è in programma il concerto del coro rock Vocal eXcess con 140 componenti che si esibiranno in un repertorio rock dagli anni '70 ad oggi.

Domenica 8 giugno si festeggerà il quarto compleanno di gestione di Locanda nel Parco, ristorante pizzeria, attento a sostenibilità sociale e ambientale, da parte di Cooperativa Sociale Mirafiori. Dalle ore 19.30 Locanda Aperibirthday prevede un aperitivo con il concerto dei Super Bee, band vintage rock'n'roll.

Il cinema arriva giovedì 12 giugno con la prima di 8 proiezioni a cura di Cinema Teatro Agnelli, che per il quarto anno consecutivo cura la direzione artistica della rassegna CINENIGHT A MIRAFIORI con cuffie Wi-Fi a noleggio che permetteranno la fruizione delle proiezioni in modalità silenziosa, ogni giovedì fino al 7 agosto, dalle ore 21.30.

Il 12 giugno verrà proiettato "Berlinguer: la Grande Ambizione" di Andrea Segre con Elio Germano; il 26 giugno "La stanza accanto" di Pedro Almodóvar; il 3 luglio "Amiche mai" di Maurizio Nichetti; il 10 luglio "Non dirmi che hai paura" di Y.Samdereli e D.Mohamed, con la presenza dell'attrice protagonista L.M. Osman, nell’ambito del Festival Afro&Rom. Il 17 luglio"Leggere Lolita a Teheran" di Eran Riklis sarà anticipato dalla spaghettata antifascista e la presentazione del libro di Elena Forno "I motori della rivoluzione"; il 24 luglio "L'Orchestra stonata" di Emmanuel Courcol; il 31 luglio "L’Abbaglio" di Roberto Andò; il 7 agosto "Follemente" di Paolo Genovese.

La poesia è protagonista venerdì 13 giugno con la Semifinale Regionale del campionato italiano LIPS – Lega Italiana Poetry Slam in Mirafiori Poetry Slam, lo spettacolo di poesia performativa, a cura di Francesco Deiana e Noemi Cuffia.

I TALK a tema scientifico in forma di spettacoli di CentroScienza, quest'anno soddisferanno i più curiosi: mercoledì 18 giugno ore 21 Giorgio Volpi, chimico e naturalista, racconterà in "La natura, prima e più grande inventrice!" come la natura super l'uomo; mercoledì 2 luglio Beatrice Mautino e Emanuele Menietti, conduttori del podcast "Ci vuole una scienza" de Il Post, sveleranno i segreti di una comunicazione scientifica chiara, coinvolgente e accessibile in "Scienza, bufale e falsi miti".

Per le famiglie e i più giovani sono in programma due tipologie di attività, con prenotazione obbligatoria:

Giocomotricità in musica, da mercoledì 11 giugno: passeggiate e laboratori all’aperto per genitori e bambini (1-4 anni con i genitori, 5-8 anni anche da soli) a cura di Sara Formicola, fino al 9 luglio, il mercoledì pomeriggio. Offerta libera.

Esploratori nel verde, da sabato 7 giugno: 4 passeggiate guidate a tema naturalistico nel Parco Colonnetti o nel Parco Sangone (per famiglie e ragazzi 6-16 anni) a cura di Ass. Sport 360°, nell’ambito di Settimane della Scienza, fino al 28 giugno, il sabato mattina. Gratuito.

La danza, la musica, le attività per famiglie e il cinema saranno declinati in onore delle culture Afro e Romanì nella settimana dedicata alla 5° edizione del FESTIVAL AFRO&ROM, da mercoledì 9 a sabato 12 luglio, da un’idea delle artiste Ivana Nikolic e Sara Formicola.

Martedì 8 luglio l'Anteprima del Festival AFRO&ROM è affidata a un workshop speciale del Laboratorio corale di canto e danze afro con percussioni dal vivo.

Mercoledì 9 luglio ci sarà un incontro a tema per il laboratorio di Giocomotricità in musica alle ore 17, seguito dal celebre The Gypsy Marionettist, Rašid Nikolić, in uno spettacolo di marionette per famiglie alle ore 18.30. La performance di danze afro delle allieve dei corsi 2024/25 presso la Casa nel Parco, a cura di Sara Formicola, alle ore 20 sarà seguita dal concerto di musica folk tradizionale romanì, balkan e klezmer dei Bruskoi Prala con Special Guest.

Giovedì 10 luglio la tappa del progetto Nutrirsi di Cultura 0-6 con le famiglie a Mirafiori alle ore 16.30 porterà letture per i più piccoli e i loro genitori. Alle 21.30 CineNight a Mirafiori con "Non dirmi che hai paura" insieme alla protagonista Llham Mohamed Osman accenderà le luci sul tema delle migrazioni dall'Africa.

Sabato 12 luglio torna la consueta giornata di workshop con docenti di danza e musica delle tradizioni afro e romanì. Conclude il FESTIVAL AFRO&ROM il concerto de L'OASSA - Orchestra Afrosubsahariana, aperto dall'esibizione del Tazio Fortet Quartet.

Tutti i venerdì alle ore 17.30 hanno luogo i laboratori e incontri del programma “La cultura dietro l’angolo”. Due gli eventi aperti al grande pubblico: venerdì 11 luglio il concerto Ottoni per aria con Des Brass Quintet e il M° Antonio Valentino, a cura di Unione Musicale; mercoledì 16 luglio ore 19.45 il debutto dello spettacolo "Electro Love" con Lidia Margiotta e Marcello Spinetta, in collaborazione con Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale.

Il sabato, dal 7 giugno, sono in programma concerti ed esibizioni a Palco Aperto delle scuole di musica e delle band di quartiere: il 7 e il 14 giugno si esibiscono le band di allievi della Scuola Onda Sonora; il 21 giugno in Palco Aperto: tra musica e abiti, la creatività alla Casa nel Parco, il corso di chitarra classica de I Menestrelli di Torino accompagnano la giornata di Baratto nel Parco e la Sfilata Refashion a cura di di Sartoria Popolare; il 3 luglio Performance di danza con la compagnia Amlagama R.A.F. diretta da Sara Formicola.

Tra i concerti organizzati da Cooperativa Sociale Mirafiori, per accompagnare le cene e gli aperitivi estivi alla Locanda nel Parco: venerdì 27 giugno serata cantautorale con Elementi Dispersi; sabato 26 luglio Appocundria Ensemble in "A Pino's Portrait" con musica funk e latin jazz; venerdì 1 agosto il concerto jazz e swing di GT DUO aka Jezzemani; giovedì 11 settembre Bossa Nova Jazz Trio. Consigliata la prenotazione del tavolo.

In ambito benessere, tra le novità dell’estate 2025, dalle ore 19.30 alle ore 20, Aikido - la pratica con il bastone, gruppo aperto a tutte e tutti nel verde del parco Colonnetti con Enzo Di Vasto, maestro di Aikido presso il CUS Torino, tutti i giovedì dal 12 giugno al 7 agosto e dal 4 settembre al 25 settembre. Tutti i venerdì, dal 30 maggio al 1 agosto dalle ore 19.30, dal 5 al 26 settembre dalle ore 19, è prevista l’attività Yoga al Tramonto con Stefania Giovando.

Un’altra novità dell'anno è la Passeggiata sociale a 6 zampe per imparare a conoscere il proprio cane, il sabato e la domenica mattina a settembre, insieme a Gabriella Scaperrotta e Sonia Montrano, educatrici cinofile ThinkDog e FISC.

A settembre si riconfermano, grazie al successo dell'anno scorso, le Cene di Comunità per conoscere i propri vicini attorno al tavolo, promosse da Essere Anziani a Mirafiori sud e I Miravolti in collaborazione con “La cultura dietro l’angolo”.