Castelli Aperti: le residenze visitabili domenica 1° e lunedì 2 giugno

Nel cuore della primavera piemontese, torna puntuale l'appuntamento con Castelli Aperti, il progetto che ogni anno valorizza il ricchissimo patrimonio storico-artistico della regione attraverso l’apertura straordinaria di castelli, dimore, torri, ville, palazzi e giardini. In occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica, domenica 1 e lunedì 2 giugno, decine di beni distribuiti in tutte le province del Piemonte saranno accessibili al pubblico, offrendo visite guidate, percorsi museali, degustazioni, rievocazioni storiche e concerti.

L’edizione 2025 è arricchita dal progetto speciale “Tutti i colori della cultura”, pensato per celebrare i trent’anni di Castelli Aperti con una serie di appuntamenti che abbinano l’esperienza di visita a performance artistiche, eventi speciali e riflessioni sul paesaggio culturale. Il progetto ha preso il via il 1° giugno nel borgo e castello di Pamparato, nel cuore della provincia di Cuneo, e proseguirà con una nuova tappa venerdì 7 giugno a Rosignano Monferrato, dove l’arte contemporanea incontrerà le architetture storiche e il paesaggio vitivinicolo patrimonio Unesco.