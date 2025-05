GTT amplia la rete dei servizi in sharing: per gli abbonati da giugno voucher da 40 euro per monopattini e bici elettriche

GTT amplia la rete dei servizi in sharing e rafforza l'offerta di servizi complementari al trasporto pubblico grazie alle nuove partnership con Dott e Lime, operatori europei di monopattini e biciclette elettriche in condivisione.

Una novità per rendere più facile e comodo combinare l’uso di bus, tram e metro con mezzi di micromobilità, ideali per coprire brevi distanze e muoversi in modo pratico in ogni momento della giornata.

Voucher promo per gli abbonati GTT - i dettagli

Chi acquista sul sito e-commerce GTT un abbonamento annuale Under 26, Formula U o Formula 3 (U+A) valido da giugno in poi, potrà selezionare uno tra i quattro operatori partner – Dott, Lime, Bird o Wetaxi – e ricevere un voucher del valore di 40 euro da utilizzare sui servizi offerti tramite app.

Per gli abbonamenti mensili delle stesse tipologie, il voucher previsto è pari a 10 euro, sempre a scelta tra i quattro operatori.

Come funziona

Dopo aver sottoscritto l'abbonamento per il trasporto pubblico locale dall'e-commerce di GTT, basta scaricare l’app dell’operatore scelto, inserire il codice promozionale ricevuto e utilizzare il credito direttamente dal borsellino virtuale dell’app.

Attenzione: i codici hanno una validità limitata nel tempo e non sono cumulabili né convertibili in denaro.

Per info: https://ridedott.com/it/corse-gratuite-dott-abbonati-gtt/; https://www.li.me/it-it/the-app