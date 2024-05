D'amore e di lotta. Il 15 giugno la sfilata arcobaleno del Torino Pride: superospite il cantante Michele Bravi

D'amore e di lotta: questo è il claim che sintetizza il manifesto politico del Torino Pride 2024. La parata dell'orgoglio LGBTQIA+ torna per le strade di Torino il 15 giugno, portando con sé istanze e rivendicazioni: super ospite il cantante e vincitore di X Factor 2013 Michele Bravi.

"Rivendichiamo con forza nostre forme d'amore"

"Come abbiamo scritto sul nostro manifesto – afferma il coordinatore del Torino Pride Luca Minici – 'siamo persone che amano e siamo persone che lottano'. Vogliamo rivendicare con forza tutte le nostre forme d’amore e di relazione, qualunque geometria abbiano, e avvisare chiunque ci volesse silenti e invisibili che siamo qui per rimanere e per lottare". "Perché i diritti che non sono per tutt* hanno un altro nome: si chiamano privilegi!", conclude.

Lo Russo: "Italia tanti passi in avanti i da fare"

"Quest'anno il Torino Pride - ha osservato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - assume un significato ancora più importante: siamo in una fase storica complessa, sul piano dei diritti civili". "C'è un vento di destra - ha aggiunto il primo cittadino - che soffia prepotente in Europa. L'Italia ha tanti passi in avanti da fare, a partire dal tema della genitorialità che è stato abbandonato dal punto di vista politico, demandato alla discrezionalità dei sindaci: questo è iniquo". "È iniquo - ha proseguito - che non ci sia questo diritto, che consenta ai bimbi di vedere riconosciuti due genitori, indipendentemente dal loro sesso".

"Questa è la cornice - ha aggiunto il sindaco - di una battaglia politica che deve affrontata nella sede propria, il Parlamento, che deve assumere un'iniziativa in maniera netta e fronte" . "Condivido la piattaforma politica del Torino Pride - ha concluso Lo Russo - anche sul fatto di porre l'asticella dei diritti in alto, andando anche verso la rottura".

La parata

La parata del Torino Pride si terrà sabato 15 giugno, con partenza alle 16.30. Il concentramento e la partenza saranno in corso Principe Eugenio, e il percorso si snoderà in corso San Martino, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio, viale dei Partigiani, corso San Maurizio, lungo Po Luigi Cadorna. L’arrivo sarà in piazza Vittorio, dove sarà montato un palco su cui si terranno tutti i discorsi finali.