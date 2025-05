Magie di note, un concerto tra emozioni, talento e ospiti d'eccezione

Un pomeriggio di musica, emozioni e pura magia vi aspetta sabato 31 maggio alle ore 16.30 presso il Teatro San Giuseppe di Torino, con la terza edizione del concerto “Magie di Note”. L’evento, ormai divenuto un appuntamento molto atteso, vedrà protagonista il Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, diretto dalla Maestra Jessica Pino. Il coro è formato da bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, fa parte della grande famiglia della Galassia dell’Antoniano di Bologna, ed è associato a Feniarco e all’Associazione Coro Piemontesi.

Il concerto sarà dedicato alle canzoni dello Zecchino d'Oro, selezionate tra quelle che affrontano tematiche profonde e attuali. Amicizia, pace, famiglia e cambiamento climatico saranno i fili conduttori di una serata in cui la musica dei bambini parlerà al cuore di tutti.

Il repertorio è stato scelto con cura tra i brani più significativi del celebre festival canoro, noto non solo per le melodie orecchiabili ma anche per i messaggi educativi e valoriali che da sempre lo caratterizzano. Canzoni come "Il coccodrillo come fa?" e "Volevo un gatto nero" hanno fatto la storia, ma accanto a questi classici esistono anche testi che veicolano riflessioni importanti.

Il coro, infatti, è nato dalla volontà di educare attraverso la musica, facendo riscoprire ai più piccoli (e non solo) il significato profondo di parole come empatia, solidarietà e rispetto. Sul palco, i giovani coristi non interpreteranno semplicemente delle canzoni: daranno voce a un messaggio universale di speranza e consapevolezza.

Il coro, reduce da un'esibizione memorabile all'Arena di Verona, dove ha interpretato il celebre “Va pensiero” insieme a 800 giovani coristi provenienti da tutta Italia, è pronto a regalare al pubblico torinese un pomeriggio indimenticabile, fatto di canti, sorrisi e momenti emozionanti.

Ad arricchire ulteriormente la scaletta, una serie di ospiti speciali di grande rilievo: Simo Veludo, cantautore torinese, vincitore del Festival di Castrocaro 2021 e recentemente protagonista del programma “Dalla strada al palco” 2025 in prima serata su Rai 1, che porterà la sua energia e sensibilità musicale sul palco del San Giuseppe.

Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti, storici autori dello Zecchino d’Oro, noti per brani amatissimi come “Il Katalicammello”, condivideranno la loro arte e la loro esperienza venticinquennale nel mondo della musica per l’infanzia. Giorgia Borio, talentuosa cantante astigiana, vincitrice di numerosi concorsi nazionali, conquisterà il pubblico con la sua voce potente e le sue interpretazioni cariche di passione.

Esmeralda Bertini, giovanissima promessa del canto lirico torinese, già nota per la sua partecipazione a L’Acchiappatalenti su Rai 1 con Milly Carlucci, porterà un tocco di eleganza e grazia operistica al concerto.

Non mancheranno poi “Le Note Blu”, il nuovo coro nato nel 2024 e formato dai membri più grandi del Piccolo Coro Magiche Voci (dai 12 anni in su), pensato per consolidare lo studio vocale e cimentarsi in generi musicali più maturi e variegati.

Un’occasione unica per tutta la famiglia, per applaudire i giovani talenti del nostro territorio e per lasciarsi trasportare dalla bellezza della musica e dell’armonia condivisa.





Per informazioni www.magichevoci.it

Teatro San Giuseppe, via Andrea Doria 18, Torino

Sabato 31 maggio ore 16.30