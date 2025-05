‘Pedala Cavour’ su un nuovo percorso: promuove la donazione di sangue

Dopo il successo della scorsa edizione con 1.110 iscritti, torna lunedì 2 giugno la storica pedalata cavourese non competitiva tra la Rocca e le sue frazioni. Novità di quest’anno la collaborazione con Avis e il nuovo percorso tra le frazioni di Babano, Sant’Antonio, Sant’Agostino e l’Abbazia.

“Abbiamo inaugurato questa nuova collaborazione con l’Avis per invitare il pubblico a donare il sangue – racconta Marcello Bruno, presidente della ProCavour – I primi cinquanta partecipanti avranno la maglia in regalo e il gruppo più numeroso verrà premiato a fine gara”

Il ritrovo è alle 14,30 in piazza San Martino con partenza alle 15. A metà percorso sarà offerto un rinfresco per i partecipanti per potersi prendere una pausa e ricominciare verso le ultime tappe finali.

L’arrivo è previsto per le 17 in piazza III Alpini, Gerbido, con una merenda finale. A seguire alle 17,30 si terrà l’estrazione dei premi. In palio un buono viaggio del valore di 700 euro con destinazione a scelta, una bicicletta, buoni acquisto e altri numerosi premi. I premi minori verranno estratti da una apposita commissione durante la gara, i premi maggiori invece verranno estratti al termine della merenda.

Oltre al lavoro di venti volontari della pro loco ad aiutare durante la manifestazione ci saranno i vespisti, come racconta Bruno: “Tutto il tragitto sarà presidiato da quindici vespisti che renderanno il percorso il più sicuro possibile, con particolare attenzione sugli incroci”

È possibile iscriversi al costo di 6 euro a testa nella sede della 'Procavour' in via Roma 3, nei bar e tabaccherie del paese oppure fino alle 14,45 in piazza S. Martino. In caso di maltempo l’evento non sarà rinviato la merenda verrà distribuita sotto l’Ala Comunale, seguita dall’estrazione dei premi.