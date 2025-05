Volvera sposa Street Food e Cosplay in un evento unico

A Volvera si farà festa con lo street food e i cosplay, perché due eventi si uniranno da stasera, giovedì 29 maggio, a domenica primo giugno nell’area tra via San Giovanni e piazza Pertini: lo Street Food organizzato da don Alessandro Sacco, il prete del paese, e la festa Comics curata dall’Associazione Promozione Turistica Volvera Gerbole e Zucche. Ingresso libero.

La novità più evidente di questa edizione è l’ampliamento dell’area dedicata al cibo: i banchi dello street food, che negli scorsi anni erano sei, quest’anno saranno ben venticinque, offrendo una varietà molto più ampia di sapori e specialità da gustare, locali e internazionali.

A fare da colonna sonora non mancheranno grandi nomi del panorama musicale italiano: stasera alle 21 si esibirà Povia, che festeggerà i 25 anni della celebre canzone 'I bambini fanno oh', il 30 maggio sempre alle 21 sarà la volta di Ivana Spagna e l’1 giugno di Bobby Solo.

La festa sarà arricchita da moltissime attività pensate per tutte le età. Torna il 'Mercatino dei bambini', dove i più piccoli potranno sperimentare il baratto e il riuso vendendo i propri giochi in un clima conviviale di festa cittadina.

Ci sarà anche un ospite speciale sia sabato che domenica. Si tratta Gabriele Donolato, doppiatore di molti celebri personaggi tra cui l'anime 'One Piece'.

Sabato, la giornata inizierà alle ore con l’apertura delle iscrizioni per la gara 'cosplay bimbi' allo stand di 'Age of Heroes Italia' in piazza Pertini. Alle 11,30, presso uno degli stand, il gruppo 'Venti di Eventi' proporrà una suggestiva dimostrazione con rapaci accompagnata da un laboratorio creativo sulla produzione del sapone. Alle 13 inizierà la gara cosplay dedicata ai più piccoli sul palco centrale, in seguito, alle 15, ci sarà la prima parte del concerto dei 'Gremlins', tribute band torinese di colonne sonore anni ’80 e ’90. Dopo la premiazione della gara cosplay alle 16, i 'Gremlins' torneranno sul palco per la seconda parte del concerto, alle 16,30. Nel tardo pomeriggio, alle 18, si svolgerà una nuova dimostrazione di volo dei rapaci e laboratorio. La giornata si concluderà in grande stile alle 22:00 con il DJ set di Franco Branco, 'il DJ del mare'.

Domenica 1° giugno alle 10,30, l’'Accademia Galaxy Blades' aprirà l'evento presentando una coreografia di scherma ispirata a Star Wars. Alle 11 il maestro Oji San, storico del ramen e fondatore della prima 'Accademia Italiana del Ramen', offrirà una dimostrazione dedicata al manga food. Poco dopo, alle 11,30, torneranno i rapaci e il laboratorio del sapone. Durante la mattinata, fino alle 13, sarà possibile iscriversi alla gara cosplay adulti, che prenderà il via alle 13,30 sul palco. La premiazione è prevista per le 15,30, mentre alle 16,30 si svolgerà una nuova dimostrazione di volo dei rapaci. Uno dei momenti più scenografici della giornata sarà alle 17,30 con la parata cosplay per le vie della festa.