Presidio nelle piazze e dialogo con i ragazzi: il nuovo piano sicurezza a Chieri

Da venerdì 13 giugno parte a Chieri un presidio itinerante della Polizia Locale che farà tappa periodicamente nelle aree cittadine maggiormente frequentate dai giovani. L’obiettivo è duplice: prevenire episodi di degrado urbano e rafforzare la sicurezza, non solo con controlli, ma anche attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Il progetto, annunciato dall’assessore alla Prevenzione e Sicurezza Biagio Fabrizio Carillo, prevede l’impiego dell’Ufficio Mobile della Polizia Locale, che sarà presente nella prima uscita all’area Caselli dalle ore 21. Accanto agli agenti, ci saranno gli educatori di strada del progetto “Bro-Out”, attivi sul territorio con attività rivolte ai giovani.

"Abuso di alcolici, uso di stupefacenti e vandalismi – spiega Carillo – sono problemi reali, che riguardano anche Chieri. Tuttavia, non possiamo limitarci a sanzionare: è necessario un approccio integrato, partecipativo e soprattutto preventivo". Il nuovo presidio sarà quindi anche uno spazio di ascolto, informazione e supporto per giovani e famiglie, che spesso non sono pienamente consapevoli dei comportamenti a rischio dei figli.

L’amministrazione comunale ha coinvolto anche i gestori dei locali della zona, che hanno offerto collaborazione per contribuire a creare un clima più sicuro e responsabile durante le serate.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di controllo e sensibilizzazione già avviato nei mesi scorsi, come i controlli effettuati dalla Polizia Locale il 23 e 24 maggio scorsi in area Caselli, piazza Pellico e nel centro storico, per contrastare l’abuso di alcol e l’uso scorretto di monopattini e biciclette.

"Vogliamo dare continuità al presidio del territorio – conclude Carillo – e offrire ai cittadini uno strumento di sicurezza visibile e concreto. La Polizia Locale continuerà a essere presente nei luoghi sensibili, lavorando in rete con educatori, famiglie e operatori del territorio".