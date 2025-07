Linea 1 Metropolitana a Cascinevica, Adduce (Lega) rilancia: parcheggi sotterranei in piazza Fratelli Cervi

Metropolitana a Rivoli: i progetti non mancano

Rivoli deve farsi trovare pronta alla sfida della metropolitana. La Lega rilancia e presenta una mozione che guarda avanti: parcheggi sotterranei in piazza Fratelli Cervi, nel cuore di Cascinevica, a soli cento metri dalla futura stazione della metro, dove i lavori della linea 1 proseguono grazie allo stanziamento di 8,5 milioni di euro ottenuti con un ordine del giorno della Lega, approvato nella legge di Bilancio e seguito personalmente dall’On. Elena Maccanti.

“Oggi la zona è congestionata, i parcheggi sono insufficienti e la sosta disordinata penalizza cittadini e commercianti – dichiara la consigliera comunale Laura Adduce (Lega) –. Con la metropolitana i flussi aumenteranno: non possiamo farci trovare impreparati. Servono soluzioni moderne e strutturali, non interventi tampone.”

Adduce ricorda anche il lavoro già fatto in passato: “Siamo contenti che il Partito Democratico stia portando a termine un progetto iniziato anni fa, quando si lavorava alla riqualificazione del corso Francia: più decoro e un’impostazione moderna, da vera città europea. È un segnale positivo, ma non basta: Rivoli ha bisogno di idee nuove e coraggiose”.

"La proposta della Lega è chiara: sosta sotterranea per liberare la superficie e restituirla a pedoni e attività commerciali, seguendo i modelli delle città europee più evolute.

Non possiamo pensare al futuro con le logiche del passato – conclude Adduce –. Vogliamo una città pulita, ordinata e sostenibile: una Rivoli più accessibile è una Rivoli che funziona meglio per tutti”.