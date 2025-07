Clima e futuro in montagna: Luca Mercalli incontra Moncenisio

Ieri, domenica 20 luglio, presso la biblioteca del museo del Comune di Moncenisio, si è tenuto un significativo dibattito che ha visto protagonista il rinomato climatologo Luca Mercalli, invitato dal sindaco Mauro Carena. L'incontro ha offerto un'occasione preziosa per affrontare temi cruciali come i cambiamenti climatici, l'aumento degli eventi estremi e le concrete possibilità di adottare comportamenti virtuosi per mitigarne gli impatti. La presenza di Mercalli ha sottolineato l'importanza di una riflessione approfondita sulle sfide ambientali che interessano in modo particolare le aree montane, spesso le prime a subire le conseguenze più evidenti delle alterazioni climatiche. La discussione ha evidenziato come la montagna non sia solo un luogo da preservare, ma un ecosistema vivo e pensante, capace di promuovere il dialogo e la ricerca di soluzioni.



"Perché la montagna viva è la stessa montagna che ragiona, sa far incontrare le persone piacevolmente, si pone i problemi, ma cerca soluzioni, raggiunge obiettivi. Affrontare queste sfide impone un approccio integrato che combini la mitigazione dei cambiamenti climatici con l'adattamento del territorio montano. È fondamentale investire in sistemi di monitoraggio avanzati per prevedere e prevenire eventi come frane e colate detritiche, implementare tecniche di ingegneria naturalistica per stabilizzare i versanti e promuovere una gestione forestale sostenibile. La sensibilizzazione e l'educazione delle comunità locali, insieme allo sviluppo di piani di emergenza efficaci, sono passaggi cruciali per costruire una resilienza montana di fronte a un clima in rapida evoluzione. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile salvaguardare la bellezza e la vitalità delle nostre montagne, garantendo un futuro più sicuro per chi le abita e le vive" ha commentato il Sindaco Carena, riassumendo lo spirito dell'evento. Questo approccio proattivo riflette la volontà della comunità di Moncenisio di affrontare le problematiche ambientali con consapevolezza, stimolando la collaborazione e l'impegno collettivo per un futuro più sostenibile e resiliente.