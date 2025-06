Carabinieri, 210 anni di storia: la Reggia di Venaria tra passato e presente [VIDEO]

Il 5 giugno, come ogni anno, si celebra l’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, unica Forza Armata e Militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, impiegata sia in campo internazionale che nazionale, in attività a tutela dell’ordine pubblico di contrasto alla criminalità, sia comune che organizzata o terroristica nonché in ambiti ad elevata specializzazione quali la sanità, la legislazione sociale, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, la contraffazione monetaria nonché la presenza capillare in situazione di crisi per calamità naturali nei luoghi più remoti del paese.

Quest’anno, le celebrazioni del capoluogo piemontese si terranno a partire dalle 18, presso la Reggia di Venaria Reale (To), alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Generale di Brigata Andrea Paterna, e del Comandante Provinciale di Torino, Generale di Brigata Roberto De Cinti. All’evento parteciperanno le massime cariche istituzionali, quali i rappresentanti delle Procure della Repubblica e dei Tribunali locali, il Prefetto, il Questore, il Governatore della Regione Piemonte e il Sindaco di Torino.

Durante la cerimonia, saranno premiati i militari dell’Arma distintisi, nell’ultimo anno, in attività particolarmente meritorie. Contestualmente, in Piazza della Repubblica, saranno esposti i veicoli storici del “Gruppo auto storiche dell’Arma” della Sezione ANC di Canale d’Alba (CN) mentre, nella Corte d’Onore, saranno allestiti spazi espositivi con lo schieramento di mezzi ed equipaggiamenti istituzionali.

Nell’ambito della ricorrenza, il 6 giugno, alle ore 8.30, verrà deposta una corona presso la lapide in onore dei Caduti dell’Arma all’interno della caserma “Chiaffredo Bergia”, sede della Legione Piemonte e Valle d’Aosta. Alle 9 successive, verrà deposta una corona al Monumento Nazionale al Carabiniere, sito a Torino, in Viale dei Partigiani. Sempre il 6 giugno, alle 16.30, verrà deposto un omaggio floreale sulla lapide funeraria del Generale C.A. Giuseppe Thaon di Revel Santandrea, primo Comandante dell’Arma, in frazione Tarnavasso 3/1 di Poirino (To).