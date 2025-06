A Bricherasio i cuori saranno protetti anche nell’area industriale

“Ora il paese è praticamente tutto coperto: ogni frazione ha un defibrillatore, così come le scuole, i campi sportivi e il municipio”. Il sindaco Simone Ballari e l’assessore Fabrizio Falco accolgono con soddisfazione l’iniziativa dell’impresa Minitop. L’azienda famigliare gestita da Giampiero Giacomino, la moglie Paola Lacroce e la figlia Ilaria, ha posizionato un Dae (defibrillatore semiautomatico) fuori dal cancello della sede di strada Europa 39, nel cuore dell’area industriale del paese, e vicino a un gruppo di abitazioni. Minitop ha una storia trentennale: partita a San Secondo di Pinerolo si è presto trasferita a Bricherasio dove ora conta 34 dipendenti e opera in 4 settori (produzione cingoli di gomma per escavatori, noleggio e vendita macchinari per varie attività e assistenza in sede e in cantiere), lavorando con tutto il mondo.

“Il territorio ci ha dato molto e ci sembrava giusto ricambiare” commenta Giampiero Giacomino, durante l’inaugurazione del Dae, che è il primo messo a disposiziona della comunità da una realtà privata. Ora i dipendenti faranno un corso con la Croce Verde per imparare a usarlo e sarà la stessa Croce Verde, come fa già per gli altri in paese, a occuparsi dei controlli e della manutenzione periodica.