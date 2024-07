Viabilità, sulla provinciale 215 prosegue la manutenzione straordinaria e la sostituzione delle barriere

Sulla Strada Provinciale 215, che collega Sestriere Colle con Cesana Torinese, attraversando la frazione Grangesises e il Comune Sauze di Cesana, prosegue la manutenzione straordinaria delle opere d’arte e la sostituzione delle barriere laterali laddove necessario.

La Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha prorogato sino a mercoledì 31 luglio l’istituzione di sensi unici alternati regolati da semaforo in corrispondenza dei cantieri, dal km 11+055 al km 11+173 e dal Km 12+218 al km 12+538, nei territori dei Comuni di Sauze Di Cesana e Sestriere. Nei tratti in cui vige il senso unico alternato sono vietati il sorpasso e la sosta e il limite di velocità è di 30 km orari.

In settimana inoltre si concluderanno le operazioni di stesa della nuova pavimentazione in tutti i punti in cui il tappeto di usura era ammalorato, a partire dall’abitato di Sestriere Colle e sino a Cesana Torinese. Si è sta anche lavorando per il ripristino della segnaletica orizzontale.

Ieri, domenica 21 luglio, si era registrata la frana lungo la strada della Valle Argentera, che non aveva però interessato la Provinciale 215, essendosi verificata 400 metri a monte del ponte Terribile.