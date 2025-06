Collegno celebra la Repubblica con arte e riconoscimenti: svelato il murales dei ragazzi

Lunedì scorso, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, si è svolta all’interno del Palazzo Civico la cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza Benemerita della Città di Collegno, consegnati dal sindaco Matteo Cavallone e dal presidente del Consiglio Comunale, Enrico Manfredi. Una serata molto partecipata, nonostante la pioggia che ha impedito lo svolgimento del concerto previsto dei Blasco Anthology, cover band di Vasco Rossi.

Per prima è stata ricordata Aristea Maggiori, da poche settimane scomparsa e insignita “alla memoria”, sorella di un partigiano e da sempre attiva nella salvaguardia della memoria antifascista. A ritirare il riconoscimento è stato il nipote Gabriele Griseri.

Ad essere insigniti quest’anno dell’ambita onorificenza cittadina sono stati cittadini collegnesi che nel corso degli anni si sono spesi al servizio della collettività e nell’associazionismo culturale: Primo Morra e Roberta Borello dell’Associazione San Lorenzo, Gruppo Storico Contea di Collegno; Guido di Lorenzo del Cineclub L’Incontro “Suburbana”; Narcisa Spada insegnante di Danza titolare dell’omonima e rinomata scuola; Sergio Bertolotto, promotore della cultura per la Città di Collegno. Non presenti, per motivi di salute ma rappresentati da familiari, il giornalista Luciano Sartori e l’esponente dello Sci Club Collegno Angela Puddu.

Una cerimonia sentita, con momenti di commozione da parte dei premiati, che hanno ricordato i momenti più significativi delle loro esperienze in città. Prima della consegna delle Benemerenze, è stato presentato il nuovo Murales realizzato in corso Papa Giovanni XXIII dai ragazzi della Scuola di Resistenza. Alle due cerimonie ha partecipato il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Ravetti.