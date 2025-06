Crollo gru di via Genova, in aula un modellino in scala del mezzo

Prosegue il processo penale per il crollo della gru di via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2021 nel capoluogo piemontese, in cui sono morti tre lavoratori: Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti.

Questa mattina in aula, come riporta l'Ansa Piemonte, un consulente tecnico ha parlato di ciò che è avvenuto avvalendosi di un modellino in scala della gru e della autogru impegnate in quel momento nel cantiere. L'accusa è convinta che l'incidente sia stato preceduto da una serie di inadempienze su prevenzione e sicurezza.

Le persone imputate sono cinque: Enrico Calabrese, Federico Fiammengo, Roberta Iandolino, Stefano Sprocatie Mirzad Svraka. Molte gravi le accuse: disastro, lesioni personali colpose e omicidio colposo, con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e in cooperazione colposa tra loro.