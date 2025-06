La trama fenicia: non un capolavoro ma un film da vedere

La trama fenicia parla di un sopravvissuto ad un incidente aereo per la sesta volta nella sua vita, il magnate internazionale Zsa-zsa Korda tenta di ricucire i rapporti con sua figlia Liesl , una giovane suora, che non vede da anni e alla quale decide di lasciare la sua eredità, scatenando così tutta una serie di eventi.

Con il suo solito stile elegante Wes Anderson realizza ancora una volta un film esteticamente impeccabile, ma con una trama confusa e molto affollata di personaggi, dove sembra prevalere un sentimento nostalgico per un'epoca, gli anni 50, ormai tramontata.

Chi conosce bene il cinema di Wes Anderson sa perfettamente che i suoi film sono sempre disseminati di grandi stelle del cinema, che magari fanno delle brevi apparizioni ma che Anderson sa sempre trasformare in prove magistrali. La trama fenicia non fa eccezione, partendo da un cast che annovera attori del calibro di Benicio del Toro, per passare da Tom Hanks fino ad arrivare a Scarlett Johansson. Ma il vero fulcro del film in realtà è l'attrice esordiente Mia Threapleton, che è poi la figlia di Kate Winslet, e che Anderson ha scelto dopo aver sottoposto a provino migliaia di attrici per la parte della figlia di Zsa-zsa Korda.

Zsa-zsa Korda è un imprenditore vecchio stampo che sembra un incrocio tra Aristotele Onassis e Gianni Agnelli, due figure alle quali Anderson ha dichiarato che sia lui che lo sceneggiatore Roman Coppola (il nipote del regista del Il Padrino) si sono ispirati per inventare il protagonista. La figura di Zsa- zsa Korda risulta molto ben definita e si può leggere come una critica all'America trumpiana dei nostri giorni. Il problema però di La trama fenicia non sta nella trama, ma nelle varie sottotrame che il film sviluppa e che appaiono forzate solo per poter fare apparire sullo schermo attori feticcio di Anderson come Bill Murray e Willem Dafoe.

TITOLO: La trama fenicia

TITOLO ORIGINALE: The Phoenician Scheme

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Universal Pictures

GENERE: commedia, drammatico, avventura, spionaggio, noir

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America, Germania

REGIA: Wes Anderson

CAST: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe, Mathieu Amalric, Tonio Arango, Aysha Joy Samuel, Ethan Hawke.

DURATA: 120 minuti

Non si può mai fare una vera e propria stroncatura di una pellicola di Wes Anderson, perché stiamo comunque parlando di uno dei più importanti registi a livello globale e qualcosa di interessante lo trasmettono anche i suoi lungometraggi meno riusciti. Ciò vale anche per La trama fenicia, che è un film molto lontano da opere meravigliose come Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore o I Tenenbaum, ma un film di Wes Anderson, pur al di sotto delle aspettative, risulta comunque ancora un buon film.

Voto: 3/5