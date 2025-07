Nichelino, ultimi giorni per poter prendere parte ai soggiorni marini per anziani

Nichelino, ultimi giorni per prendere parte ai soggiorni marini per anziani

Dopo il successo registrato a giugno, nell'anno in cui Nichelino celebra le nozze d'oro con Rimini e la riviera romagnola, sono in arrivo gli ultimi giorni per potersi prendere parte al secondo turno dei soggiorni marini dedicati ad anziani e over 55.

Secondo turno dal 31 agosto al 14 settembre

Anche quest’anno si potrà scegliere tra la Romagna e le Marche. Il secondo turno è previsto nel periodo dal 31 agosto al 14 settembre.

Le iscrizioni erano possibili al Centro Sociale “Nicola Grosa” (tel. 011 6819740) fino allo scorso 8 luglio. Ma, grazie ad alcune disdette fisiologiche o a rinunce successive alla chiusura delle liste, c'è ancora speranza fino al 31 luglio, termine ultimo per provare a trovare ancora posti liberi.

In caso di disponibilità o rinunce, potranno iscriversi anche persone con meno di 55 anni.

Per ulteriori info: Ufficio Politiche Sociali – Via Del Pascolo,13/a – tel. 011-6819344-533 email: tiziana.maugeri@comune.nichelino.to.it – antonella.macri@comune.nichelino.to.it – politichesociali@comune.nichelino.to.it