Notte Bianca in via Acaja e Duchessa Jolanda, torna la festa sotto le stelle

Venerdì 13 giugno si accendono le luci della Notte Bianca tra via Principi d’Acaja, via Duchessa Jolanda e piazza Benefica. Un’intera serata dedicata alla musica dal vivo, all’artigianato, allo shopping e all’intrattenimento per grandi e piccoli, nel cuore della Circoscrizione 3.

A partire dal tardo pomeriggio e fino a mezzanotte, il quartiere si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto, dove sarà possibile passeggiare tra bancarelle creative, prodotti artigianali, stand enogastronomici e gustarsi l’energia di band musicali live. I più piccoli potranno divertirsi tra giostre e animazioni, mentre gli appassionati di shopping troveranno i negozi aperti eccezionalmente fino alle 24.

Un’iniziativa pensata per vivere il quartiere in modo nuovo e condiviso, sostenere il commercio locale e creare momenti di socialità sotto le stelle. Ad accompagnare la serata ci sarà una selezione musicale variegata, con esibizioni di band del territorio.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Un’occasione perfetta per chi cerca una serata d’estate diversa dal solito, tra divertimento e atmosfera conviviale, in uno dei luoghi più suggestivi della città.