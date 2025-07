La bocciofila è abbandonata da 6 anni: "Trasformiamola in un centro per la pet therapy"

Da luogo di ritrovo per anziani a spazio dedicato al benessere dei nostri amici a quattro zampe. È questa l’idea lanciata in Consiglio alla 3 da Stefano Bolognesi, consigliere di Fratelli d’Italia, che ha proposto la trasformazione dell’ex bocciofila comunale di via Marsigli 24 in una piscina per cani utilizzabile tutto l’anno, con annesso asilo e progetto di pet therapy.

L’impianto sportivo, in disuso dal 2019, si trova tra via Marsigli e via Monte Ortigara, a pochi passi dalla piscina Trecate, dal campo sportivo del Pozzomaina, dall’ospedale Martini e dalla Biblioteca Carluccio. Oggi conta 1.070 metri quadrati con quattro campi da bocce scoperti, un prefabbricato ex sede sociale, un fabbricato con servizi igienici e un basso fabbricato a uso magazzino. L’area include anche un vialetto di 330 mq a ridosso dell’attuale area cani.

Una proposta “4 stagioni”

L’idea avanzata da Bolognesi punta a dare nuova vita a uno spazio comunale inutilizzato, trasformandolo in un centro polifunzionale per cani con piscina invernale, primaverile ed estiva, un asilo dedicato e attività educative e riabilitative legate alla pet therapy. "Non esiste nulla di simile in città. È un progetto innovativo che potrebbe trasformare Torino nella prima città italiana con una piscina pubblica per cani, fruibile tutto l’anno", ha spiegato il consigliere.

La proposta ha ricevuto interesse e curiosità da parte dei presenti, anche se al momento non ci sono certezze sul futuro dell’area. Ma l'idea ha cominciato a circolare anche sui social, dove Bolognesi ha invitato i cittadini a condividerla e sostenerla pubblicamente. "Si tratta di un’opportunità concreta per creare uno spazio di socialità, salute e benessere per i cani e per i loro padroni - ha aggiunto -, valorizzando un’area altrimenti abbandonata".