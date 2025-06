Festival CinemAmbiente 2025: tutti i vincitori della 28^ edizione

Si è concluso questa sera il 28° Festival CinemAmbiente. I premi attribuiti al termine della 28^ edizione del Festival sono:

Premio Asja per il miglior documentario della sezione internazionale a The Town that Drove Away di Grzegorz Piekarski, Natalia Pietsch (Polonia 2025, 70’).

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a Middletown di Jesse Moss, Amanda McBaine (USA 2025, 110’).

Premio SMAT per il miglior cortometraggio della sezione internazionale a Bloodline di Wojciech Węglarz (Polonia 2024, 12’)

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a Hic svnt dracones di Justin Fayard (Francia 2024, 13’).

Premio IREN del pubblico per il miglior documentario in gara nel Concorso internazionale a Blame - Bats, Politics and a Planet out of Balance... di Christian Frei (Svizzera 2025, 122’).

Riconoscimento speciale “Gaetano Capizzi” per il miglior film della sezione Made in Italy, assegnato a Valentina e i MUOStri di Francesca Scalisi (Italia, Svizzera 2024, 80’).

Premio Slow Food a Mut di Giulio Squillacciotti (Italia 2025, 18’).



Premio Ambiente e Società assegnato a Valentina e i MUOStri di Francesca Scalisi (Italia, Svizzera 2024, 80’).

Premio Casacomune assegnato a Abito di confini. Muoversi dietro le quinte del palcoscenico italiano di Opher Thomson (Italia 2025,

40’).

Una selezione di 45 titoli tra quelli proposti in sala nella 28^ edizione sono visibili gratuitamente online tramite il sito del Festival fino al 21 giugno, sulla piattaforma OpenDDB.