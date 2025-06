Dall'automotive allo spazio, passando per l'energia: Comau stringe un'alleanza con Roboze per accelerare la robotica nelle aziende

Comau e Roboze hanno avviato una collaborazione volta a rispondere alle esigenze di mercato di un’automazione accessibile per applicazioni di produzione avanzata on-demand. La cooperazione interessa diversi settori, dall’automotive all’aerospace, dall’energia al motorsport e oltre. L’iniziativa accelera la disponibilità di automazione per la manifattura avanzata ovunque, abilitando una vera produzione just-in-time, quando e dove serve. Questo supporta direttamente le strategie di reshoring e i modelli di produzione sostenibile, consentendo alle aziende di ottimizzare le risorse, minimizzare gli sprechi e rispondere alle crescenti aspettative di mercato per una produzione a basso impatto ambientale.

Questa collaborazione mette in evidenza il ruolo chiave dei processi robotizzati come fattore abilitante per l’adozione su larga scala della manifattura avanzata on-demand. Permette inoltre di realizzare geometrie complesse non ottenibili con i metodi tradizionali, offrendo alle aziende la possibilità di produrre componenti personalizzati e complessi su richiesta, tramite un sistema altamente flessibile e conveniente.

“L’expertise e le tecnologie combinate di Comau e Roboze, due aziende italiane capaci di offrire soluzioni all’avanguardia sui mercati internazionali, ci permettono di proporre ai clienti soluzioni innovative che integrano automazione, robotica e manifattura additiva”, ha dichiarato Giacomo Del Panta, Chief Customer Management Officer di Comau. “Siamo certi che questa collaborazione potrà apportare benefici concreti ai processi produttivi in numerosi settori industriali. Perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita e diversificazione, rappresenta un’ulteriore soluzione concreta che contribuirà al nostro percorso di espansione globale”.

“Non potevamo trovare partner migliore di Comau, azienda di riferimento nel mondo della robotica e dell’automazione. Integrare le nostre tecnologie avanzate di stampa 3D con le soluzioni robotiche di Comau rappresenta una proposta di valore unica per l’industria globale. Grazie a questa partnership, siamo pronti a guidare una trasformazione significativa nelle capacità produttive dei nostri clienti, rendendoli più innovativi, agili e sostenibili”, ha commentato Alessio Lorusso, CEO di Roboze.