La scuola di Lusernetta porta ora il nome dell’ingegnere Ambrogio Turati

Lo stabilimento Turati di Lusernetta è il posto in cui moltissime persone del paese e dei dintorni hanno lavorato. Un simbolo ben impresso nella mente di tutti. Da qui è partita la scelta di intitolare la scuola dell’infanzia e primaria all’ingegnere e imprenditore Ambrogio Turati.

Nato a Busto Arsizio il 3 settembre 1891, si trasferì con la famiglia a Pinerolo nel 1892, quando il padre Attilio fondò, insieme al fratello Cesare, la ditta ‘Fratelli Turati’ acquistando lo stabilimento di filatura di cotone della Ditta Bianchi, ad Abbadia Alpina. In seguito alla morte dei fondatori la direzione del cotonificio passò ai figli di Attilio, Silvio e Ambrogio. Nel 1917 quest’ultimo acquistò un fabbricato alle porte di Lusernetta creando uno stabilimento per la filatura di cotone che sarebbe diventato un polo industriale importante, aiutando la popolazione locale a superare un periodo storico segnato da povertà e da carenze alimentari. Nel 1923 a questo stabilimento venne aggiunto un opificio per l’estrazione del tannino.

La Filatura Turati dava lavoro a circa 700 operai e gli stabilimenti, ricostruiti a nuovo dopo gli incendi del 1900 ad Abbadia e del 1918 a Lusernetta, erano provvisti di 20 000 fusi di filatura e 1000 fusi di ritorcitura per la produzione di filati di cotone.

Turati aveva inoltre dotato lo stabilimento di Lusernetta di un convitto con 100 letti per le operaie assistite dalle suore Francescane, costruito ampie e comode case con appartamenti modernissimi per gli operai e fornito i due stabilimenti di spacci di derrate alimentari.

La procedura di intitolazione è iniziata alla fine del 2023 e, partendo dal Consiglio di Plesso Scolastico di Lusernetta, è poi passata attraverso il Consiglio di Istituto Comprensivo ‘E. De Amicis’ di Luserna San Giovanni, cui la scuola fa capo, l’Istituto Regionale Scolastico, che ha mandato le prefetture per controllare i requisiti della richiesta. Dopo la valutazione positiva delle stesse, è stato emanato la delibera di intitolazione, con il parere favorevole della Giunta Comunale di Lusernetta.

“Dare a questa scuola il nome dell’ingegner Turati significa riconoscere e trasmettere alle nuove generazioni i valori della competenza, della dedizione, della centralità della scuola come luogo di crescita personale e collettiva. La sua storia diventa così un esempio vivo di chi, partendo da un piccolo paese, ha saputo costruire con ingegno, lavoro e umanità qualcosa di grande e duraturo. Questa intitolazione non è soltanto un atto simbolico: è un impegno della nostra comunità a non dimenticare e a investire nel futuro con lo stesso spirito di responsabilità, coraggio e visione”, commenta il sindaco Alex Maurino.

Alla cerimonia tenutasi venerdì 6 giugno erano presenti i rappresentanti delle associazioni del Comune, il dirigente scolastico Alessia Barral, i nipoti dell’Ingegnere Turati, Massimiliano e Luca, e il consigliere regionale Paolo Ruzzola.