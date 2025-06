Dal mondo al tempo di Trump al treno per la Val Pellice

Si partirà con ‘Il mondo al tempo di Trump’ e si finirà con il parlare di sport. In mezzo 4 giorni di festa e dibattiti, fino a domenica 15, per la ‘Festa dell’Unità del Pinerolese’.

Organizzata da una quindicina di militanti e con il circolo intercomunale di Pinerolo Alberto Barbero al centro dell’evento e la collaborazione dei circoli di Cumiana, Luserna San Giovanni, None, Pianura Pinerolese, Valli Chisone e Germanasca e Val Pellice, la manifestazione si terrà al Veloce club di piazza Santa Croce 3 a Pinerolo.

Domani, giovedì 12 giugno, alle 17,30, l’inaugurazione con i coordinatori delle sezioni locali e il segretario metropolitano Marcello Mazzù.

“Abbiamo voluto spaziare da questioni globali a questioni nazionali e locali, come il trasporto pubblico – premette Silvia Lorenzino, coordinatrice del circolo cittadino –. Il segnale è che ci occupiamo sia del mondo, sia di noi”. Numerosi i temi di attualità come il decreto sicurezza appena diventato legge e molto contestato dal centrosinistra. “Abbiamo cercato relatori che non fossero solo esponenti Pd, per allargare la discussione – sottolinea Lorenzino –. Apriremo anche una riflessione sui referendum. Quando abbiamo pensato al programma, non sapevamo come sarebbe finita, ma in qualunque modo fosse andata, ci sembrava giusto discuterne”.

