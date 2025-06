Chieri, Giordano: “Stanziati oltre 140 mila euro per i centri estivi"

Il Comune di Chieri ha stanziato oltre 140mila euro per le attività di studio e intrattenimento dei centri estivi in programma nei mesi di giugno e luglio, e iniziate in questi giorni. Lo annuncia l’assessora all’Istruzione Antonella Giordano: "Anche quest’anno la nostra Amministrazione ha investito importanti risorse a favore dell’Estate Ragazzi. Oltre al centro estivo diurno per l’infanzia (3–6 anni), organizzato dalla cooperativa Cittattiva, ed al soggiorno marino ad Alassio nel Ponente ligure (6 - 14 anni), sosteniamo le attività dei due centri estivi scolastici convenzionati, gestiti dagli Istituti Comprensivi Chieri I e Chieri III, e quelle di otto centri estivi religiosi (Duomo, San Francesco, San Luigi Gonzaga, Santa Maria Maddalena, San Giovanni Bosco, San Giacomo, San Giorgio e Cristo Re). Mi piace evidenziare che oltre 40mila euro sono destinati a favore delle persone con disabilità, per garantire a tutte e a tutti un’estate realmente inclusiva".