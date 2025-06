Ripristinata la targa vandalizzata, i giardini Rava tornano a celebrare il calcio italiano

Dopo anni di assenza e vandalismi, è tornata al suo posto la targa dedicata a Pietro Rava, storico difensore della Nazionale italiana e campione del mondo nel 1938 sotto la guida del leggendario allenatore Vittorio Pozzo. Il nuovo manufatto è stato posizionato nei giorni scorsi all’interno dell’area verde tra via Piobesi, via Fratel Teodoreto e via Gianelli, nel quartiere Lingotto, nel territorio della Circoscrizione 8.

L’intervento è stato realizzato su richiesta del centro civico, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Toponomastica della Città di Torino. La vecchia targa in marmo rosso, inaugurata nel 2015 e collocata durante una cerimonia ufficiale, era stata danneggiata da atti vandalici e mai più ripristinata. Oggi viene finalmente sostituita con una nuova lapide dal design più moderno, che restituisce dignità e memoria a un protagonista dello sport italiano.

“È un gesto simbolico, ma importante - commenta il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. Rava non è solo un nome, ma una figura di rilievo per la storia sportiva nazionale e per il nostro quartiere. Restituirgli una targa significa anche ridare valore alla memoria condivisa”.