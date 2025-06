Rischio temporali e gradine, Arpa dirama l'allerta gialla per il Piemonte

Il primo giorno di estate potrebbe portare temporali di forte intensità e forse anche il rischio grandine in alcune zone del Piemonte. E' quanto prevede per la serata di oggi, sabato 21 giugno, Arpa Piemonte nel suo bollettino, diramando allerta giallo per le condizioni meteo.

"Un disturbo in quota, associato a una massa d'aria più fredda, scorrerà sul bordo orientale dell'anticiclone, determinando condizioni marcatamente instabili sul nord-ovest italiano. Sul Piemonte sono attesi temporali piuttosto diffusi, in particolare tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di avere fenomeni organizzati associati a venti discendenti forti (downburst) e grandine anche di medie dimensioni", sottolinea Arpa nella sua nota previsionale.

"Le zone più interessate dovrebbero essere quelle orientali e meridionali, mentre sui rilievi si avranno rovesci e temporali sparsi, di moderata intensità". In conseguenza del quadro meteorologico delineato e dalla valutazione degli effetti al suolo previsti, "il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto ai temporali".