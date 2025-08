Scientology lascia via Villar dopo 12 anni: nuova sede in via Sansovino

"Il 6 aprile 2013 inauguravamo il luogo di culto che ci avrebbe ospitato per oltre dodici lunghi e attivissimi anni, qui in via Villar 2 nel Borgo Vittoria." Quella che è stata la sede storica di un quotidiano sportivo e in seguito di un grande tour operator, ha ospitato le attività religiose e sociali della Chiesa di Scientology di Torino fino all'inizio di agosto 2025.

"Ci dispiace, perché nel quartiere e in questa parte di Torino abbiamo trovato una bella accoglienza e abbiamo molti amici - ammette il portavoce Giuseppe Cicogna - ma è stato necessario fare questo passaggio intermedio prima di trasferirci in quella che sarà la nostra sede definitiva, tra qualche anno."

Sia per i fedeli, sia per chi volesse saperne di più sull'innovativa religione fondata da L. Ron Hubbard agli inizi degli anni '50, il nuovo indirizzo a partire dal 7 agosto 2025 è via Sansovino 244. "Non ci siamo allontanati molto, siamo sempre nella Circoscrizione 5, in zona Lucento. Manterremo i contatti e la collaborazione con gli attivissimi componenti del Tavolo di Borgo Vittoria, con le associazioni, la cittadinanza e le istituzioni del territorio con i quali abbiamo fatto e faremo ancora molte cose costruttive insieme".