Auto si ribalta sulla strada di fondovalle tra Torre Pellice e Angrogna: coinvolti cinque ragazzi

Stavano percorrendo via Generale Martinat, la strada di fondovalle che collega Torre Pellice ad Angrogna, quando per motivi ancora da spiegare - forse l’alta velocità - la loro auto è uscita fuori strada. È accaduto questa mattina (sabato 28 giugno) verso le 6 a cinque ragazzi che stavano scendendo in direzione Torre Pellice e la loro macchina si è ribaltata nel campo a fianco della via. Uno solo dei ragazzi è stato trasportato all’ospedale di Pinerolo e le sue condizioni non sono gravi, gli altri hanno riportato solo ferite superficiali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luserna San Giovanni e l’ambulanza.