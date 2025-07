Vigili del fuoco e donna che miagola salvano un gattino in difficoltà

Ha riprodotto il richiamo di mamma gatta per più di un’ora sul ponte sull’Angrogna per permettere ai Vigili del fuoco di individuare e salvare il cucciolo in pericolo nella vegetazione sottostante. È accaduto ieri sera (mercoledì 9 luglio) a Torre Pellice, in zona Appiotti, dove verso le 21, i Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di passanti che avevano notato un gattino in difficoltà tra gli arbusti appena sotto il ponte. Poco dopo sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco che hanno sfoltito la vegetazione per rendere più semplice l’individuazione dell’animale e mentre uno di loro si calava dall’alto attraverso imbragature, i colleghi dal basso con una scala cercavano di avvicinarsi al cucciolo che nel frattempo, probabilmente per la stanchezza, aveva smesso di miagolare e dare dei riferimenti.

Nel frattempo tra la folla di curiosi, radunata nella zona, una donna si è offerta per riprodurre il verso il richiamo di una gatta adulta per fare reagire l’animale. Coordinandosi con i Vigili del fuoco il suo intervento ha permesso ai soccorritori di localizzare e raggiungere l’animale di un mesetto che è stato messo in salvo verso le 24.