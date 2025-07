A Collegno si cercano laboratori per le scuole

È aperto il nuovo bando per il POF, il Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città, diffuso dall’Amministrazione Comunale di Collegno per creare un elenco di soggetti interessati alla progettazione e realizzazione di progetti didattici e formativi rivolti alle scuole cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, qualificare e arricchire l’offerta formativa degli asili nido e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, garantendo alla comunità un intervento culturale continuo e di formazione nel nostro sistema educativo locale.

“Siamo impegnati a migliorare costantemente l’offerta formativa nelle nostre scuole. Con il Piano dell’Offerta Formativa per l'anno scolastico 2025/2026, puntiamo a promuovere la cultura dell’inclusività sociale e dell’educazione ambientale, utilizzando anche spazi all’aperto. Vogliamo che ogni bambino abbia l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante e che favorisca il loro sviluppo personale e sociale - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Allo stesso modo abbiamo a cuore che le realtà del territorio abbiano la possibilità di raccontarsi e realizzare attività con le nuove generazioni”.

Infatti questi laboratori verranno scelti dalle singole classi delle scuole di ogni ordine e grado a Collegno. Ci sono diversi ambiti tra cui scegliere, che fanno da cornice al tema delle attività proposte. Tutte ispirate all’Agenda 2030: linguaggi espressivi (arte, letteratura, musica, teatro e danza); scienza, tecnologia digitale e matematica; benessere, salute ed educazione alimentare; Costituzione, diritti e cittadinanza consapevole; sport; scoperta della città, del suo territorio e del suo patrimonio; educazione ambientale. Ciascun soggetto interessato potrà presentare un massimo di due proposte progettuali riferite anche a più di un ambito tematico.

“Con questo avviso pubblico, abbiamo l'opportunità di coinvolgere diversi attori che possano contribuire alla crescita dei nostri studenti. I progetti dovranno afferire a temi fondamentali come l'educazione ambientale, la salute e il benessere, e la cultura. Siamo fortemente convinti che un’offerta formativa diversificata e di qualità possa fare la differenza nella vita delle nostre studentesse e dei nostri studenti - conclude l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala -, stimolando il confronto, il dibattito, la conoscenza diretta dei luoghi della Città ma anche la storia presente e passata della nostra società”.

Il corrispettivo per la realizzazione delle attività formative accolte nel Catalogo Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città a.s.2025-2026 verrà riconosciuto per un massimo di € 250,00 a ciascuna sezione/classe e per un minimo di 7 ore frontali. Il bando, i requisiti e il modello di istanza da presentare sono consultabili sul sito della città di Collegno. La scadenza per candidarsi è entro le ore 10:00 del 22 luglio 2025.