Riforestazione urbana a Collegno, un nuovo spazio verde in Città

Ha venticinque nuovi alberi ad alto fusto, nuove panchine con delle piccole aree picnic, un grande terreno erboso esposto sia al sole che all’ombra, un percorso pedonale facile da percorrere ma senza utilizzo di asfalto: è il nuovo “bosco urbano” arrivato in città, un progetto nato dal Distretto Lions 108Ia1 con un patto di collaborazione patrocinato dal Comune di Collegno. Si trova tra via Catania e via Nazario Sauro.

“Si tratta di un progetto di riforestazione urbana fortemente sostenuto dal Lions Club del Nord Ovest d’Italia e che ha trasformato quest’area, prima semplicemente un prato che faceva fatica a ospitare i cittadini, in un luogo vissuto della Città – sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matto Cavallone -. Grazie ai Lions, grazie agli sponsor e alla Regione Piemonte che grazie al loro contributo hanno reso possibile questo progetto. E grazie agli uffici che hanno supportato gli architetti del Lions Club perché tutto si realizzasse in linea con i regolamenti, ma soprattutto seguendo gli indirizzi e la visione dell’Amministrazione”.

Inaugurato giovedì scorso, l’apertura del bosco urbano Lions ha accolto una piccola folla di curiosi e sostenitori: alla cerimonia, oltre al Sindaco Cavallone erano presenti anche l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, l’Assessore comunale all’Ambiente Roberto Bacchin, il Governatore del Distretto Lions 108Ia1 Giovanna Sereni, il Primo Vice Governatore Ettore Puglisi, il Past Governatore Michele Giannone, il Presidente del Consiglio Comunale Enrico Manfredi, l’ex Sindaco di Collegno Francesco Casciano e don Teresio Scuccimarra.

Quest’area di via Catania fino a due anni fa era un terreno in disuso. “Il patto di collaborazione ambientale stretto tra Comune e Lions, una realtà fortemente impegnata nel sociale sul nostro territorio, ha permesso di intervenire su questo progetto in maniera così specifica – spiega l’Assessore all’Ambiente Roberto Bacchin -. È stato un progetto avviato già nella scorsa Amministrazione e che siamo riusciti a portare a compimento piantumando 25 alberi e riqualificando un’area. Ma soprattutto intervenendo con una forte attenzione ai cambiamenti climatici: il terreno è permeabile, e anche il percorso pedonale è in grado di far defluire le acque. Non c’è asfaltatura: abbiamo quindi liberato suolo e realizzato uno spazio particolarmente resiliente agli eventi climatici estremi”.

Il progetto ha visto il sostegno della Regione Piemonte, e poi di associazioni, commercianti e cittadini del territorio. Tra questi la Banca Territori del Monviso, la Farmacia Terracorta, Tiziana Gioielli, La Casa del Bacco, il negozio Yves Rocher, la gelateria Dolci Idee, Allegropolis e l’Ipermercato Carrefour La Certosa. C’è poi chi ha dedicato il proprio tempo e sostenuto l’iniziativa per la raccolta fondi in questi due anni: il Gruppo Alpini di Collegno, l’Associazione San Lorenzo e l’Agenzia Assicurazioni Generali di Paldino, Volpe e Cugnasco e L’Università della Terza Età di Collegno.

“Questo luogo non è solo un nuovo spazio verde, ma un simbolo concreto dell’impegno dei Lions e dell’Amministrazione Comunale per la sostenibilità, la biodiversità e la qualità della vita - ha dichiarato Fedora Feltrin Bondesan, Presidente del Satellite di Club Rinascimento Lions e responsabile del progetto -. Ma soprattutto un sogno reso possibile grazie al sostegno concreto di tanti amici: è doveroso menzionare chi, grazie al proprio generoso e disinteressato contributo, ha reso possibile la realizzazione di questo piccolo bosco. Un’iniziativa concreta, coerente con il motto Lions “We Serve”, che trasforma un’area cittadina in un luogo di incontro, didattica e tutela ambientale, destinato a diventare patrimonio di tutti”.