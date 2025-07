La rivoluzione del tram 15, nel 2027 i nuovi Hitachi faranno capolinea davanti all'Asl

Maggiore capienza, passaggi ogni 7-8 minuti e un collegamento mantenuto con Borgata Lesna (come richiesto dai cittadini). Inizia la nuova vita del tram 15 del Gtt: dal 2027 il nuovo capolinea sarà in via Monginevro, di fronte al deposito San Paolo e alla sede dell’Asl. Qui si fermeranno le nuove vetture Hitachi Rail serie 8000, più capienti, moderne e con una climatizzazione migliorata. Il progetto segna una svolta nella mobilità e rientra in un intervento da 10 milioni di euro cofinanziato tra Comune e Gtt.

Il capolinea cambia

Il nuovo capolinea è il risultato di un lungo confronto tecnico e politico. Come spiegato dall’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, e dal coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 3, Marco Titli, si sono valutate nel tempo diverse ipotesi, scartando soluzioni troppo invasive o economicamente fuori scala. "Inoltre abbiamo difeso con forza il collegamento con Borgata Lesna, che inizialmente rischiava di essere esclusa", ha rivendicato la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise.

Le proposte scartate e quella vincente

Una prima proposta collocava il capolinea in via Brissogne, di fronte alla scuola primaria "Leopoldo Ottino". Ma questa opzione - hanno spiegato gli uffici - è stata abbandonata in quanto avrebbe comportato la perdita di 150 parcheggi e forti impatti sulla viabilità, ricordiamo appunto la vicinanza con un istituto.

Un secondo tentativo in via Ozieri, a lato della scuola primaria "Leopoldo Ottino", riduceva i disagi per i residenti, ma non garantiva le condizioni tecniche per il raddoppio delle vetture 8000. Inoltre sono emerse criticità anche a livello di analisi acustica e vibrazionale. Alla fine è prevalsa la terza opzione: via Monginevro, dove si perdono solo 23 parcheggi, che saranno comunque rimodulati da “spina di pesce” a “linea”. "Questa soluzione permette di rientrare completamente nel finanziamento e di garantire l’efficienza della linea anche per i nuovi tram", precisa Foglietta.

Tre lotti di lavori

Il piano complessivo è diviso in tre lotti, divisi negli anni per mitigare l'impatto sul traffico: Il lotto 1 , completato, prevede la realizzazione delle nuove fermate in via Monginevro, ormai pronte da fine 2024. Il posizionamento, previsto inizialmente all'angolo tra via Polonghera e via Germanasca, è stato rimodulato a seguito di una richiesta del Comune che ha rilevato problematiche di inserimento urbanistico. Alla fine le fermate sono state collocate entrambe all'angolo con via Germanasca.

Passiamo al lotto 2 : gli interventi strutturali sulla rete. Con il rifacimento delle curve di via Borsellino all'altezza di via Monginevro e corso Vittorio Emanuele II e la realizzazione delle nuove curve di corso Vinzaglio angolo corso Vittorio Emanuele II. Qui si prevede la conclusione per l'autunno del 2026 (e l'inizio delle operazioni a giugno 2026). Infine passiamo al lotto 3 , la realizzazione del nuovo capolinea che sorgerà entro la fine del 2027. Soluzione che sembra piacere a tutti e che permette di utilizzare le vetture 8000 con un capolinea adeguato e limitare il consumo dei parcheggi rispetto alle soluzioni di cui sopra.

Con il nuovo capolinea sarà potenziato l'interscambio con le fermate di corso Trapani e limitati i costi, i tempi e gli effetti di impatto acustico. Nel progetto rientreranno anche i gruppi scambi/incroci per l'ingresso al deposito, da sostituire in fase di manutenzione straordinaria. Verrà rifatta la fermata in direzione ovest. Questa soluzione, così descritta, ha ricevuto il nulla osta e presto verrà avviato l'iter di richiesta di rimodulazione al Mit. L'obiettivo è iniziare i lavori nel maggio del 2027.

Le novità

Il tragitto del tram 15, quindi, effettuerà regolare fermata in via Brissogne (non più capolinea), e tornerà indietro sul solito percorso tirando dritto fino alla fine di via Monginevro. Qui (come detto, lotto 2) i lavori alle curve e il passaggio su via Borsellino anziché corso Peschiera. Poi il 15 effettuerà una deviazione temporanea in corso Vittorio, rientrando come da copione su via XX Settembre. Le frequenze previste saranno di 7-8 minuti, e la capienza aumenterà da 1000 a 1500 passeggeri per direzione.

Il nuovo tracciato avrà anche un impatto positivo sulla logistica dei lavoratori Gtt come ha sottolineato il coordinatore alla Sanità, Alberto Pilloni: “Grazie al nuovo capolinea, il personale avrà accesso anche a un bagno pubblico”. Giuseppe Giove, capogruppo del Pd, sottolinea l'importanza della vicina Asl al nuovo capolinea del 15. "Un gesto di attenzione alle persone fragili e un mantenimento della promessa elettorale di rilanciare un'infrastruttura così importante per Borgata Lesna e Pozzo Strada".

Collegamenti futuri

Nel futuro, il sogno resta quello di portare la linea fino a Grugliasco: serviranno però altri 20 milioni di euro, non ancora disponibili. Ma intanto, il 2027 segnerà un nuovo inizio per uno dei tram più iconici di Torino. "L’arrivo del campus universitario a Grugliasco e della linea ferroviaria Sfm5 rendono strategico mantenere il tram 15 come asse centrale di collegamento", ha aggiunto Titli. Il nuovo capolinea, un domani, andrà ad intersecarsi con la fermata del Brt (bus rapid transit) della linea 2. Autobus elettrici su gomma, lunghi 18 metri, che somigliano ai tram e che nelle intenzioni di Gtt dovrebbero ridurre i tempi di percorrenza delle linee.

La linea 2, a tal proposito, avrà la funzione di collegamento con la tangenziale sull'asse dei corsi Sempione-Gottardo-Grosseto-Lecce-Trapani-Siracusa-Traiano servendo così l'ospedale Giovanni Bosco, i parchi Ruffini, Sempione e Carrara e il comprensorio Stellantis di Mirafiori.