Gsr Alpina perde il suo pilastro Ermanno Garnero, papà della corsa dell’Assietta

Ha guidato il Gsr Alpina per 20 anni, dal 2002 al 2022, ed è stato uno degli ideatori, con degli amici, della corsa dell’Assietta. Ancora all’ultima Assietta Legend è andato a tracciare il percorso, così come era in auto sul Colle delle Finestre, per la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre del 6 luglio.

Ermanno Garnero si è spento ieri, venerdì 18 luglio, a 86 anni e il funerale si terrà lunedì 21 alle 16, nella parrocchia San Verano di Abbadia Alpina.

“Durante la sua presidenza abbiamo organizzato molte corse come ‘Dalle mura al muro’ per Elite e Under 23, delle notturne e ultimamente abbiamo anche realizzato una squadra di Giovanissimi in collaborazione con il corridore professionista Jacopo Mosca, una cosa a cui Garnero teneva tantissimo” racconta il consigliere dell’associazione Luca Chiabrando. Per lo storico presidente la promozione della bicicletta, dalla mtb alla strada, e del ciclismo erano una missione, che ha portato avanti fino all’ultimo: “Un mese fa gli ho scattato la foto in cui tracciava il percorso dell’Assietta Legend con noi. Era sempre disponibile, anche adesso che non era più presidente” ricorda con affetto Chiabrando. E l’associazione, a cui ha dedicato buona parte della sua esistenza, gli ha dedicato un pensiero commosso sulla sua pagina Facebook: “Ci mancheranno infinitamente i suoi preziosi consigli, la sua saggezza, il suo sorriso rassicurante e la sua incondizionata dedizione. Il vuoto che lascia è immenso, un'assenza che si farà sentire in ogni angolo della nostra associazione. Sappiamo che, anche se non sei più qui fisicamente, continuerai a vegliare su di noi. La tua eredità vivrà in ogni nostra attività, in ogni momento di condivisione, in ogni passo che il Gsr Alpina compirà. Grazie, Ermanno, per tutto quello che ci hai dato. Non ti dimenticheremo mai”.