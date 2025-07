Castelli aperti: tutte le residenze aperte a Torino e in provincia

Il 27 luglio, anche la provincia di Torino sarà protagonista della rassegna Castelli Aperti con un ventaglio di proposte tra natura, arte e storia.

A Caravino, il Castello e Parco di Masino accoglie il pubblico dalle 10 alle 18 con ingresso completo. A Chieri – fraz. Pessione, il Castello di Castelguelfo propone visite guidate alle 11.00 e alle 15.00.

A Foglizzo, il Castello omonimo apre con visite guidate nel pomeriggio (15.00, 16.00 e 17.00), mentre a Piossasco, Casa Lajolo offre tour guidati alla casa e ai suoi giardini storici. A Pralormo, il Castello sarà visitabile dalle 10 alle 18