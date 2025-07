La staccionata che cade a pezzi. Il comitato: “Necessario un intervento”

La staccionata di Corso Appio in stato di abbandono

È passato oltre un anno dalla prima segnalazione, ma la situazione resta immutata. La staccionata in corso Appio Claudio continua a rappresentare un potenziale pericolo per i passanti, soprattutto bambini e anziani. A denunciare nuovamente lo stato di abbandono è la presidente del comitato spontaneo Torino in Movimento, Federica Fulco.



"Nulla è cambiato"

“Abbiamo già sollecitato l’intervento lo scorso anno - spiega Fulco -, ma ad oggi non è cambiato nulla. Non chiediamo miracoli, ma almeno la posa di un semplice nastro segnaletico che evidenzi il pericolo”. Una richiesta che suona come un appello al buon senso, rivolto alle istituzioni affinché intervengano con un minimo di tempestività.