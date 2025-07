Un finanziamento di oltre 2 milioni per la forestazione urbana di Chivasso

Il Comune di Chivasso ha ottenuto un nuovo finanziamento, pari a 2,1 milione di euro, grazie al Bando Regionale a graduatoria Fesr 2021-2027 denominato "Forestazione Urbana", per interventi di miglioramento delle aree verdi e del patrimonio arboreo e vegetazionale, sia esistente che di nuovo impianto.

Il progetto si inserisce in ambiti urbani consolidati e di frangia e adotta le Nature Based Solutions (NBS) come approccio strategico per l’adattamento ai cambiamenti climatici ed è parte integrante del Masterplan “Corona Verde” di Chivasso, Le aree che saranno oggetto di riqualificazione attraverso interventi di deimpermeabilizzazione e forestazione comprendono Stradale Torino, il Viale di Via Orti, Piazza d’Armi, Piazzale Ceresa, Viale Vittorio Veneto, Viale Cavour e Piazzale Libertini.

Gli interventi previsti includono l’incremento e la diversificazione del patrimonio arboreo, la messa a dimora di specie resilienti, la rinaturalizzazione di superfici impermeabili e l’introduzione di infrastrutture verdi in grado di assorbire calore, gestire le acque meteoriche e favorire la presenza di fauna impollinatrice.