Eventi, musica, tradizione: a Chivasso cresce l’attesa per la Festa Patronale

Mancano gli ultimi particolari e nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente il cartellone completo della Festa Patronale della Città di Chivasso.

Sono previsti concerti dal vivo con artisti locali e ospiti speciali, cene all’aperto con piatti tipici e prodotti a km zero, spettacoli di danza e animazione per grandi e piccini, Dj set serali per ballare sotto le stelle e tante altre novità e appuntamenti tradizionali dal 22 agosto al 7 settembre. Intanto è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione di tre soggetti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti che si terrà mercoledì 27 agosto nel Parco del Mauriziano.

I richiedenti assegnatari avranno a disposizione uno spazio di forma variabile, con una superficie complessiva non superiore a 400 mq. Il canone dovuto per l’occupazione di ogni area per l’attività di somministrazione alimenti e bevande è pari ad € 300. L’individuazione dei tre soggetti che svolgeranno attività di somministrazione alimenti e bevande avverrà a mezzo di graduatoria, secondo i criteri e punteggi specificati dettagliatamente nell’avviso consultabile, con tutti i dettagli, sul sito internet del Comune di Chivasso.

La domanda dovrà essere inviata al Servizio SUAP – Attività Economiche, esclusivamente a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it entro e non oltre martedì 5 agosto, come da proroga stabilita con Determinazione n.541.