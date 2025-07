Albero crolla su quattro auto: "Ad ogni temporale disagi, danni e rischi per la sicurezza"

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in corso Brianza, dove un grosso albero si è spezzato all’improvviso, abbattendosi con violenza sulla carreggiata. Rami e tronchi hanno travolto alcune auto parcheggiate, circa quattro vetture, danneggiandone alcune.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno transennato il perimetro, mettendo in sicurezza l’area e liberando la strada dai detriti. Il crollo sarebbe legato al forte maltempo che ha colpito ieri pomeriggio la città, aggravando così la stabilità dell’albero e causando l'incidente.

Ennesimo episodio

Non è la prima volta che succede: proprio in quella zona, già durante le forti piogge delle scorse estati e dell’ultimo inverno, si erano registrati episodi simili, con rami e arbusti finiti sulla sede stradale. Ora però l'opposizione della Circoscrizione 7 chiede risposte e uno studio sullo stato di salute e di messa in sicurezza dell'alberata del corso.

"Altro albero caduto in corso Brianza, è andata bene che non ci siano stati feriti - ha commentato il consigliere (Fdi) della Circoscrizione 7, Domenico Giovannini -. Ma ci sono quattro veicoli danneggiati, non possiamo più aspettare: si proceda immediatamente a una verifica approfondita degli alberi in tutta la zona, per evitare nuove tragedie". A protestare è anche il capogruppo della Lega, Daniele Moiso. "Presenterò un'interpellanza per capire qual è lo stato di salute dei nostri alberi".

La replica

Alla proposta fa seguito la replica della maggioranza di Circoscrizione, che ribadisce come la situazione sia già sotto controllo. Gli alberi, spiegano, vengono regolarmente monitorati, ma in caso di maltempo intenso il rischio crolli non può essere escluso del tutto

"Gli alberi sono regolarmente monitorati, ma in presenza di raffiche di vento particolarmente forti può accadere che, nonostante i controlli, non riescano a resistere e finiscano per cadere", sottolineano il presidente Luca Deri e la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 7, Marta Sara Inì.