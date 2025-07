Ciak si gira: dal 5 agosto al via le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino a Torino

Tutto pronto per le riprese del nuovo film dal sapore internazionale di Luca Guadagnino.

Il regista di "Chiamami col tuo nome", "Challengers" e "Bones and all", reduce dall'ultima fatica con Julia Roberts, "After the hunt" che ha debutta a Venezia '82, quest'estate sarà impegnato con un set tutto torinese.

La troupe comincerà le riprese il 5 agosto e proseguiranno all'incirca fino a metà settembre.

I casting ancora aperti

I casting sono praticamente chiusi, fatta eccezione per uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni residenti in Piemonte che lavorano nell'ambito informatico e/o appassionati di tecnologia e di gaming. Non è richiesta esperienza pregressa nella recitazione e c'è tempo fino al 13 agosto.

Per candidarsi basta compilare il form al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWaD0FJh3UzNzkjT9aHHn4xfzJOu5sUZE-Cb1ogkdcDmNkpg/viewform

La trama

Poco si sa del film, tutto è estremamente top secret. Secondo quanto rivelato da La Stampa finora, la pellicola dovrebbe raccontare la vita di Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI.