Cinema d'estate: tutte le sale aperte anche ad agosto

L’estate di chi resta è anche al cinema. Dal nuovo prodotto Marvel “I Fantastici 4” all’horror “Bring her back”, la programmazione continua in città. Ecco allora dove poter vedere le prossime uscite nei cinema al chiuso: Classico, Greenwich, Monterosa, Ideal Cityplex, Reposi, The Space Cinema, Uci Cinemas Lingotto, Baretti.

All’aperto

Per chi cerca film d’autore o grandi classici e vuole godere di un’esperienza all’aperto, proseguono anche ad agosto le rassegne per la città:

ImbarKino - Il cinema nel prato

Fino 10 agosto 2025

Imbarchino del Valentino (Viale Umebrto Cagni, 37)



Cinema in 35mm

Fino al 5 agosto 2025

Eataly Lingotto (Via Ermanno Fenoglietti, 14)

Orario: ogni martedì alle ore 21.30

Cinema in famiglia

Fino a fine agosto 2025

Luoghi diffusi

Parco Rignon, C.so Orbassano 200

Parco Ruffini, Viale Bistolfi 183

Piazza del Piano

Piazzale Rostagno

Mausoleo della Bela Rosin, Strada del Castello di Mirafiori 148/7 a cura di Associazione Culturale Zampanò

Le chiusure

Infine i cinema che riapriamo a fine estate e che danno l’arrivederci al pubblico a settembre

AGNELLI

Chiuso fino al 14 settembre

ESEDRA

Chiuso fino a settembre

ARTHOUSE CENTRALE

Chiuso dal 4 al 20 agosto compresi.

DUE GIARDINI ARTHOUSE

Chiuso dal 4 al 20 agosto compresi

ELISEO

Chiuso fino a settembre

FRATELLI MARX

Chiuso dal 4 al 20 agosto

MASSIMO

Chiuso fino al 3 settembre

NAZIONALE

Chiuso fino a settembre

ROMANO

Chiuso fino a settembre

MASSAUA CITYPLEX

Da agosto chiuso per ristrutturazione di quattro sale, riaprirà il 6 settembre.