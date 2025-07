A gennaio Peserico si sposta in via Roma

Rispettando le previsioni Peserico, uno dei più conosciuti brand dell’alta moda italiana, il prossimo gennaio sposterà la propria boutique monomarca torinese da via Gobbetti a via Roma, con una nuova collocazione che richiamerà ancor più il lusso sartoriale dei suoi capi, dando maggior impulso alla propria visibilità cittadina.

L’azienda di Cornedo Vicentino (ha oltre 100 store propri tra Nord America, Asia, Europa e Medio Oriente, oltre a più di un migliaio di negozi plurimarca) da anni punta molto sul retail nella convinzione di poter meglio relazionare con la clientela, presentando un ampio numero di capi sia donna che uomo oltre all’accessorio sempre più importante per il brand veneto.

Peserico, a settembre, sbarcherà in nuove zone del pianeta dove il lusso Made in Italy è molto ricercato. Sarà a Yerevan in Armenia, a Baku in Azerbaijan, a Bishkek in Kirghizistan e a Beirut in Libano. 4 store in partnershio con aziende locali che andranno a rafforzare la presenza Peserico nel mondo. In apertura anche uno store a Miami e almeno altre 3 boutiques in Europa.